ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງໂທລະພາບ CNN ໄດ້ມີຂ່າວທີ່ໜ້າຍິນດີສຳລັບອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ໄບເດັນ ມີຄະແນນນຳໜ້າສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ແມັສຊາຈູເຊັດສ໌ ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານຄົນອື່ນໆໃນການແຂ່ງຂັນ ສຳລັບການຖືສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງພັກ ເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າທ່ານນາງ ວໍເຣັນ 34 ຕໍ່ 19 ເປີເຊັນໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງໂທລະພາບ CNN/SSRS, ພ້ອມກັບສະມາຊິກສະພາສູງລັດ ເວີມັອນ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ຕາມມາເປັນອັນດັບສາມດ້ວຍ 16 ເປີເຊັນ.
ເຈົ້າເມືອງ ຊາວທ໌ເບັນ ລັດ ອິນເດຍນາ ທ່ານ ພີດ ບູທີຈິຈ໌ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ 6 ເປີເຊັນໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາສູງລັດ ມິນເນໂຊຕາ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄລບູຈາ ແລະ ອະດີດສະມາຊິກສະພາຕ່ຳລັດ ເທັກຊັສ ທ່ານ ເບໂຕ ໂອຣວກ ທັງສອງທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 3 ເປີເຊັນ.
ລາຍງານກ່ຽວກັບລະດູການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່ານນາງ ວໍເຣັນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ, ເຊິ່ງເລີ້ມຂຶ້ນຈາກການມີຄະແນນບໍ່ຮອດສິບເປີເຊັນໃນຕົ້ນປີຈົນມາຮອດດຽວນີ້ ໄດ້ເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ສູສີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ໄບເດັນ.