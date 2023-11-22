ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງ “ການປະສານງານຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ກັບສາກົນ” ໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຢາເຟັນຕາໂນລ ແລະສ່ວນປະສົມທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ທຳການພົວພັນທາງດ້ານການທູດ ກັບພວກຜູ້ນຳຂອງຈີນ ແລະເມັກຊິໂກໃນອາທິດແລ້ວ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການປ້ອງກັນ ການຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍ ການປິ່ນປົວແລະການຟື້ນໂຕຄືນ” ທ່ານໄບເດັນກ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລະຫວ່າງການປະຊຸມທີ່ທຳນຽບຂາວ ເພື່ອແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ຂອງຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2 ແສນຄົນໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. “ແຕ່ບັນຫາທ້າທາຍນີ້ຍັງມີຮາກເຫງົ້າ ຢູ່ນອກຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ນອກຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ.”
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະກາດທີ່ຈະເລັ່ງລັດໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທີ່ຈະທຳການປາບປາມຢາເສບຕິດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຕົກລົງຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດກັບປັກກິ່ງ ແລະເມັກຊິໂກຊີ້ຕີີ້ ທີ່ໄດ້ບັນລຸເມື່ອອາທິດແລ້ວ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຢູ່ທີ່ນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ.
ຢາເຟັນຕາໂນລໄດ້ມີການຜະລິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນເມັກຊິໂກ ໂດຍໃຊ້ສານເຄມີຕົ້ນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຈີນ ແລະລັກລອບໂດຍກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ມັນເປັນບັນຫາທ້າທາຍຂອງໂລກ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເອົາມາດຕະການລະດັບໂລກ.”