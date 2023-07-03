ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະທຳການເດີນທາງ 5 ວັນໃນອາທິດນີ້, ເພື່ອຢ້ຽມຢາມສາມປະເທດໃນ ຢູໂຣບ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍການຢຸດແວ່ທີ່ສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີຂອງອົງການ NATO ໃນນະຄອນຫຼວງ ວິລນຽສ, ປະເທດ ລິທົວເນຍ, ເຊິ່ງບັນດາຜູ້ນຳຕາເວັນຕົກມີແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຕໍ່ສູ້ຕໍ່ຕ້ານ ຣັດເຊຍ ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ໃນວັນອາທິດໃນການເດີນທາງຈາກວັນທີ 9 ຫາ 13 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງໃນສອງວັນນັ້ນທ່ານມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບກະສັດ ຊາລສ໌ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣິຊີ ຊູນາກ “ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນໃຫ້ໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າ ລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ.
ຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເດີນທາງໄປ ລິທົວເນຍ ສອງວັນສຳລັບກອງປະຊຸມ NATO ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັນທະມິດທາງທະຫານຕາເວັນຕົກທີ່ມີ 13 ປະເທດຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຍາດເອົາເຂດແດນທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດກັບຄືນມາທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍາດໄປໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນໆ ຂອງການຕໍ່ສູ້ດົນ 16 ເດືອນ.
ບັນດາປະເທດ NATO, ທີ່ນຳພາໂດຍ ສະຫະລັດ, ໄດ້ສົ່ງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ການລະດົມຍິງທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ສັງຫານພົນລະເຮືອນຊາວ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍສິບຄົນ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ກອງກຳລັງຂອງ ກີຢິບ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທີ່ຖືກຍິງເຂົາໃສ່ຕົກຫຼາຍຮ້ອຍລູກກໍ່ຕາມ. ລູກສອນໄຟທີ່ໄດ້ຕົກໃສ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ, ສັງຫານປະຊາຊົນ ແລະ ທຳລາຍຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເຂົາເຈົ້າ.