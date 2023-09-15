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ວັນສຸກ, ໑໕ ກັນຍາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານນາງແຮຣິສ ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງການ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ໂລກໃຕ້, ການປະຕິບັດໂຕຈິງ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງວໍຊິງຕັນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ຂວາ, ໂອ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ, ກາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຄົນທີສອງຈາກຊ້າຍ, ແລະປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ເບິ່ງ, ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ, ອິນເດຍ.

ການ​ພົວ​ພັນ​ໃນເດືອນກັນຍາ ໂດຍປະທານາທິບໍດີສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣີສ ໃນອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າທ່າອ່ຽງ ໃນດ້ານກິດຈະກໍາສາກົນ ທີ່ຫຼາຍປະ ເທດໃນໂລກໃຕ້ ກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກຫາໂລກທີ່ມີຫຼາຍຂົ້ວ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດກໍານົດແນວທາງຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວາລະ​ຂອງມະຫາອໍານາດ.

ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືສາກຫຼັງໃນທັດ​ສະ​ນະຂອງລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບອໍານາດ ແລະຈຸດປະສົງດ້ານການທູດອາເມຣິກັນ ໃນສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າ ຄື “ຈຸດປ່ຽນແປງທາງປະຫວັດສາດ,” ​ການສິ້ນສຸດລົງ ຂອງຍຸກຫຼັງສົງຄາມເຢັນ ແລະ​ການເລີ້ມຕົ້ນຂອງ​ການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ ເພື່ອກໍານົດວ່າ ຈະ​ເປັນ​ຍຸກຫຍັງ​ໃນ​ຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ຜົນໄດ້ຮັບຄືນະໂຍບາຍທາງອຸດົມການ​ທີ່​ຫລຸດໜ້ອຍລົງແລະປະຕິບັດ ໂຕຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານໄບເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G20 ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໃນວັນທີ 9 ຫາວັນທີ 10 ກັນຍາ ແລະດໍາເນີນການຢ້ຽມຢາມຮາໂນ່ຍຄັ້ງປະຫວັດສາດ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສໍາພັນສອງຝ່າຍກັບຫວຽດນາມ. ໃນວັນທີ 6 ຫາວັນທີ 7 ກັນຍາ, ທ່ານນາງແຮຣິສ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະລັດ-ອາຊຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມດ້ວຍບັນ ດາຜູ້ນໍາຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາສະມາຊິກອາ​ຊຽນ ແລະພາຄີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຫົວຂໍ້ການອະພິປາຍ ໃນຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງ​ນຶ່ງໃນແບບ ແຜນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ໃນນະ​ຄອນນິວຢອກ ເດືອນນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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