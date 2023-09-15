ການພົວພັນໃນເດືອນກັນຍາ ໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣີສ ໃນອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າທ່າອ່ຽງ ໃນດ້ານກິດຈະກໍາສາກົນ ທີ່ຫຼາຍປະ ເທດໃນໂລກໃຕ້ ກໍາລັງພະຍາຍາມຊອກຫາໂລກທີ່ມີຫຼາຍຂົ້ວ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດກໍານົດແນວທາງຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວາລະຂອງມະຫາອໍານາດ.
ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືສາກຫຼັງໃນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບອໍານາດ ແລະຈຸດປະສົງດ້ານການທູດອາເມຣິກັນ ໃນສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າ ຄື “ຈຸດປ່ຽນແປງທາງປະຫວັດສາດ,” ການສິ້ນສຸດລົງ ຂອງຍຸກຫຼັງສົງຄາມເຢັນ ແລະການເລີ້ມຕົ້ນຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ຮຸນແຮງ ເພື່ອກໍານົດວ່າ ຈະເປັນຍຸກຫຍັງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ຜົນໄດ້ຮັບຄືນະໂຍບາຍທາງອຸດົມການທີ່ຫລຸດໜ້ອຍລົງແລະປະຕິບັດ ໂຕຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G20 ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໃນວັນທີ 9 ຫາວັນທີ 10 ກັນຍາ ແລະດໍາເນີນການຢ້ຽມຢາມຮາໂນ່ຍຄັ້ງປະຫວັດສາດ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສໍາພັນສອງຝ່າຍກັບຫວຽດນາມ. ໃນວັນທີ 6 ຫາວັນທີ 7 ກັນຍາ, ທ່ານນາງແຮຣິສ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະລັດ-ອາຊຽນ ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມດ້ວຍບັນ ດາຜູ້ນໍາຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະພາຄີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຫົວຂໍ້ການອະພິປາຍ ໃນຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນແບບ ແຜນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ເດືອນນີ້.