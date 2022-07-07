ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບພັນລະຍາ ຂອງດາລາບານບ້ວງອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ບຣິດນີ ກຣາຍເນີ (Britney Griner) ໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດພວມເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ຣັດເຊຍປ່ອຍນາງໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ຖະແຫຼງຂ່າວກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງການໂທລະສັບ ໄປໂອ້ລົມກັບນາງເຊີແຣລ ກຣາຍເນີ (Cherelle Griner) ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ “ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ນາງເຊີແຣລແລະຄອບຄົວຂອງບຣິດນີ ແລະທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການຄ້ຳປະກັນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານສືບຕໍ່ຊອກຫາທຸກຊ່ອງທາງທີ່ມີຢູ່ເພື່ອນຳເອົາບຣິດນີກັບຄືນບ້ານ.”
ນາງກຣາຍເນີໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ສະໜາມບິນມົສກູໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ຫາມີນ້ຳມັນກັນຊາຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ. ດາລາບານບ້ວງຍິງ WNBA ແລະໄດ້ຮັບຫຼຽນຄຳໂອລິມປິກໃຫ້ທີມຊາດສະຫະລັດ 2 ເທື່ອ ຊຶ່ງໄດ້ໄປຫຼິ້ນໃຫ້ສະໂມສອນບານບ້ວງ UMMC ເອກາເຕີຣິນເບີກຂອງຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງຍາມພັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມບານບ້ວງຍິງ WNBA ນັ້ນ ພວມປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ທີ່ອາດໄດ້ຮັບໂທດໜັກເຖິງ ຈຳຄຸກ 10 ປີຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ. ການດຳເນີນຄະດີເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກແລ້ວ ແລະມີກຳນົດຈະເລີ້ມຄືນອີກໃນວັນພະຫັດ.
ການໂທລະສັບໄປໂອ້ລົມມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກບຣິດນີ ກຣາຍເນີ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາປະທານາທິບໍດີໄບເດັນເພື່ອຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ດຳເນີນການ “ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານສາມາດ” ເພື່ອນຳເອົານາງກັບຄືນບ້ານ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງນາງກຣາຍເນີ ໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ຄວາມໃນຈົດໝາຍສ່ວນນຶ່ງໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຊຶ່ງນາງກຣາຍເນີຂຽນວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍນັ່ງຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນຄຸກຂອງຣັດເຊຍ ພຽງຄົນດຽວ ພ້ອມກັບຄວາມຄິດ ແລະປາສະຈາກການປົກປ້ອງເມຍຂອງຂ້ອຍ ຄອບຄົວ ເພື່ອນຝູງ ເສື້ອໂອລິມປິກ ຫຼືບໍ່ກໍຄວາມສຳເລັດຕ່າງໆ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕື່ນຕົກໃຈທີ່ຂ້ອຍອາດຈະຢູ່ທີ່ນີ້ຕະຫຼອດໄປ.”
ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍທີ່ຮ່າງໄວ້ສຳລັບນາງເຊີແຣລ ກຣາຍເນີ ຊຶ່ງທ່ານຈະສົ່ງໃຫ້ນາງກຣາຍເນີ.
ຖະແຫຼງຂ່າວກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະທານາທິບໍດີໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄະນະທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ໃຫ້ທຳການຕິດຕໍ່ເປັນປະຈຳ ກັບນາງເຊີແຣລ ກຣາຍເນີ ແລະຄອບຄົວກຣາຍເນີ ແລະຄອບຄົວອາເມຣິກັນອື່ນໆ ທີ່ຖືກຈັບເປັນໂຕປະກັນຫຼືຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ການໂທລະສັບຫານາງເຊີແຣລ ກຣາຍເນີ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການໂທລະສັບເມື່ອໄວໆມານີ້ ທີ່ນາງໄດ້ຮັບຈາກທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ.