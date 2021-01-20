ຈໍານວນຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ ສຫລ ສູງກວ່າ 4 ແສນຄົນແລ້ວ

ການລະບາດຢ່າງໜັກ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເອົາຊີວິດ ຂອງຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນໄປຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ອີງຕາມສູນກາງຊັບພະຍາກອນມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບຄິນສ໌ (Johns Hopkins).
ເຫດການໂສກນາດຕະກໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຈົດຈໍາໄວ້ ດ້ວຍການຈັດພິທີໃນຕອນກາງຄືນຢ່າງສະຫງົບງຽບຢູ່ທີ່ອະນຸສອນສະຖານຂອງທ່ານລິນຄອນໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນບ່ອນທີ່ມີດອກໄຟ 400 ດອກໄຕ້ລຽນກັນອ້ອມຮອບສະນໍ້າທີ່ເປັນສັນຍາລັກຢູ່ໜ້າອະນຸສອນສະຖານເພື່ອເປັນການສະແດງເຖິງການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເສຍໄປນັ້ນ.
ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳພາໂດຍທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣີສ ໃນຄືນກ່ອນການສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳ ແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຂອງປະເທດ.
“ບາງຄັ້ງມັນຍາກທີ່ຈະຈໍາໄດ້, ແຕ່ວ່ານັ້ນກໍແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ຫາຍ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງເຮັດແນວນັ້ນ ໃນຖານະເປັນປະເທດນຶ່ງ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສອັນສັ້ນໆ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່, ທ່ານນາງ ແຮຣີສ ກ່າວວ່າ "ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນມາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ໂສກເສົ້າຢູ່ຄົນດຽວ.” “ໃນຄືນນີ້ພວກເຮົາກໍ່ໂສກເສົ້າ ແລະເລີ່ມຕົ້ນການຮັກສາໃຫ້ຫາຍຄວາມເຈັບປວດຮ່ວມກັນ."
ສະຫະລັດເປັນປະເທດນຳໜ້າໂລກໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະການຕິດເຊື້ອທັງໝົດ, ເຊິ່ງມີຫລາຍກວ່າ 24.2 ລ້ານກໍລະນີທີ່ຖືກຢືນຢັນ. ລັດຄາລີຟໍເນຍທີ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ກາຍເປັນລັດທຳອິດໃນສະຫະລັດທີ່ໄດ້ປະກາດກໍລະນີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ.
ໃນບົດຂຽນຂອງໜັງສືພິມນີວຢອກໄທມສ໌ (New York Times) ສະບັບວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວວ່າມີການຄົ້ນພົບໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ໜັງສືພິມ Times ຍັງເວົ້າອີກວ່າບໍ່ມີຫລັກຖານໃດໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່, ທີ່ມີຊື່ວ່າ CAL.20C ນີ້ ມີຄວາມຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ກ່ວາສາຍພັນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ແຕ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນນຶ່ງບອກໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າສາຍພັນ CAL.20C ກຳລັງມີສ່ວນສູງ ໃນການເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຄົນຕິດເຊື້ອໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ໂຮງໝໍຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວໄປສູ່ສະພາບທີ່ຈະຮັບບໍ່ໄຫວແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນລອສ ແອນເຈລີສ ແລະແຫ່ງອື່ນໆໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ.