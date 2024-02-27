ທ່ານ ໄບເດັນ ຫວັງວ່າ ການຢຸດຍິງ ໃນເຂດກາຊາ ຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະເຫັນການຢຸດຍິງ ໃນເຂດ ກາຊາ ຄັ້ງໃໝ່ ພາຍໃນຕົ້ນອາທິດໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຈາກຫຼາຍປະເທດພວມເຮັດວຽກເພື່ອເຈລະຈາ ການຢຸດຕິສູ້ລົບກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນພະຈິກ ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນນິວຢອກວ່າ "ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ພວກເຮົາໃກ້ແລ້ວ." "ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ແຕ່ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດເທື່ອ. ຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະມີການຢຸດຍິງ ພາຍໃນວັນຈັນໜ້ານີ້."
ບັນດານັກເຈລະຈາໄດ້ດຳເນີນການເພື້ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຢຸດການສູ້ລົບເປັນເວລາ 6 ອາທິດ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຈະລວມເຖິງການປ່ອຍພວກຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ຈັບໂຕໄວ້ ໃນເຂດກາຊາ ພ້ອມກັນກັບການປ່ອຍຕົວພວກນັກໂທດຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ ອິສຣາແອລ ຈັບໄວ້.
ລົດບັນທຸກຫຼາຍຮ້ອຍຄັນທີ່ນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາເຂົ້າໄປໃນເຂດ ກາຊາ ໃນແຕ່ລະມື້ ກໍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຈະບໍ່ປ່ຽນແປງແຜນການຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີຢູ່ໃນເມືອງ ຣາຟາ ທາງພາກໃຕ້ ໃນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງອິສຣາແອລ ໃນການກໍາຈັດກຸ່ມ ຮາມາສ.
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປະຕິບັດການ ໃນເຂດຣາຟາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງນາໆຊາດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາຫຼາຍຄົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີອອກມາຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເຂດກາຊາ ກຳລັງຊອກຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທະຫານອິສຣາແອລ ໄດ້ມອບ "ແຜນການເພື່ອອົບພະຍົບປະຊາຊົນ ອອກຈາກເຂດການສູ້ລົບ ໃນເຂດ ກາຊາ ພ້ອມກັບແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນໄວໆນີ້ ໃຫ້ຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງທ່ານ."
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