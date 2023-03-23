ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ການາດາ ເວລາທີ່ທ່ານທຳການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ອັອດຕາວາ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຖານະປະທານາທິບໍດີ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ. ໃນນີ້ຈະລວມມີບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ, ການຄ້າ, ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນປະເທດ ເຮຕີ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະອອກເດີນທາງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມນຶ່ງຄືນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ການາດາ, ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ ແລະ ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນສຸກມື້ອື່ນ. ໃນເວລາຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະປຶກສາຫາລື “ກ່ຽວກັບ ການເອົາບາດກ້າວທີ່ແຂງແກ່ນເພື່ອຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ, ຜັກດັນການແຂ່ງຂັນທົ່ວໂລກໄປສູ່ລະດັບສູງສຸດ ກ່ຽວກັບ ພະລັງງານສະອາດ, ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດທີ່ຈະເລີນຮັ່ງມີ ແລະ ກວມລວມ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ, ຜູ້ປະສານງານສຳລັບການສື່ສານດ້ານຍຸດທະສາດຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນ ຈະເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ອັອດຕາວາ, ເຊິ່ງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວມີເຂດຊາຍແດນຢູ່ພື້ນດິນທີ່ບໍ່ມີຮົ້ວປ້ອງກັນທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແຕ່ພ້ອມກັບຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງຂອງສາຍພົວພັນ.