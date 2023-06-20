ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນການລະດົມທຶນທາງການເມືອງ ຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂັ້ນທຳອິດຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ເອົາຕຳແໜ່ງອີກຄັ້ງໃນປີ 2024.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງລະດົມທຶນ ຢູ່ສີ່ງານໃນອາທິດນີ້ ຢູ່ນະຄອນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ຕັ້ງຢູ່ຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ທີ່ນິຍົມພັກເດໂມແຄຣັດຢ່າງໜັກ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີເງິນການໂຄສະນາຫາສຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳແຫ່ງຊາດຂອງພັກ. ລວມທັງໝົດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄັ້ງໃນສອງອາທິດຂ້າງໜ້າ, ປະມານເຄິ່ງທ່ານຈະເປັນຄົນຈັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ແລະ ສາມີຂອງທ່ານນາງ, ທ່ານ ດັກລາສ ເອັມຮອຟ, ຈະກ່າວຄຳປາໄສໃນງານທີ່ເຫຼືອ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງອີກນຶ່ງສະໄໝໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈັດງານທາງການເມືອງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ານັ້ນມາ, ແນວໃດກໍ່ຕາມທ່ານໄດ້ເດີນທາງຢ່າງເປັນປະຈຳຈາກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໄປຫາສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນທາງການເມືອງທີ່ສຳຄັນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການຜະລິດໄມໂຄຣຊິບຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນລະຫວ່າງສອງປີທຳອິດຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກງານຢູ່ນະຄອນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກແລ້ວ, ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງມີແຜນທີ່ຈະປາກົດຕົວຢູ່ງານລະດົມທຶນໃນລັດນິວຢອກ, ແມຣີແລນ ແລະ ອີລີນອຍ, ທັງສາມລັດນັ້ນ ເປັນເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ. ບັນດາສະຫະພັນແຮງງານທີ່ສຳຄັນກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາທ່ານ ໄບເດັນ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນທາງການເມືອງຕາມທຳນຽມ.