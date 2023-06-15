ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກໍາລັງສົ່ງ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊູລີວານ (Jake Sullivan) ໄປນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອໂອ້ລົມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ຟີລິບປິນ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວ ເອພີ. ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານ ຊູລີວານ ຍັງຈະເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ຟີລິບປິນ ແລະ ສະຫະລັດ” ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ຊູລີວານ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຟີລິບປິນ ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກຊ້ອມການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ເຂດນ່ານນ້ຳໃກ້ກັບທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຮ່ວມກັນ. ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດໃນເອເຊຍ ທ່າມກາງການແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ທີ່ເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍຂຶ້ນ.