ທ່ານ ໄບເດັນ ຕອບໂຕ້ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ດ້ວຍແຜນການ ແຈກຢາຍຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານເອງ

ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄະນະກຳມະການຂອງບັນດານັກວິທະຍາສາດຈາກພາຍນອກ, ບໍ່ແມ່ນປະທາ ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າ ມັນມີຢາວັກຊີນສຳລັບໄວຣັສໂຄຣນາອັນໃດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບບໍ່.
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວໃນເມືອງ ວິລມິງຕັນ, ລັດເດລາແວ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນຢາວັກຊີນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອບັນດານັກວິທະຍາສາດ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ. ແລະ ໃນເວລານີ້, ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ກໍບໍ່ເຊື່ອເຊັ່ນກັນ.”
ໃນການໃຫ້ຄຳປາໄສຢູ່ໂຮງລະຄອນໃນຕົວເມືອງຕໍ່ກຸ່ມຂອງບັນດານັກຂ່າວນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ນຳສະເໜີແຜນການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນຂອງທ່ານເອງ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ເວລາທີ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຄວນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເມື່ອມັນມີອອກມາ, ສະເໜີແນວທາງສຳ ລັບຜູ້ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບມູລິມະສິດສຳລັບຢາວັກຊີນ, ອະທິບາຍກົນໄກສຳລັບການຂົນສົ່ງ ແລະ ເກັບຮັກ ສາຢາວັກຊີນນັ້ນ, ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະບວນການຢູ່ລັດຖະ ບານທຸກລະດັບ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມສຳເລັດດ້ານວິທະຍາສາດບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ກ່ຽວກັບ ປະຕິທິນໄປຫຼາຍກວ່າໄວຣັສ. ມັນບໍ່ໄດ້ຍຶດຕິດກັບວົງຈອນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງແນ່ນອນ. ແລະ ການຄຳນວນເວລາຂອງມັນ, ການອະນຸມັດມັນ ແລະ ການແຈກຢາຍມັນບໍ່ຄວນຖືກປອມແປງໂດຍການພິຈາລະນາທາງການເມືອງ.”
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນກັບນັກຂ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງວັນດັ່ງກ່າວ ໃນຫ້ອງປະຊຸມລາຍງານຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງທ່ານ ບໍ່ຄວນສະເໜີແຜນການສຳລັບການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຄິດ ກ່ຽວກັບ ຢາວັກຊີນຂຶ້ນມາ. ມັນຈະຖືກປະ ກາດໃນໄວໆນີ້.” ເຊິ່ງທ່ານຄາດວ່າຢາວັກຊີນ COVID-19 ອັນທຳອິດອາດມີຄວາມພ້ອມໃນເດືອນໜ້າ ແລະ ເວົ້າວ່າລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ກຽມທີ່ຈະແຈກຢາຍຢາວັກຊີນຢ່າງໜ້ອຍ 100 ລ້ານຫຼອດພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມໂຣກ ທ່ານ ໂຣເບີດ ເຣດຟີລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຢາວັກຊີນອາດມີໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປສຳ ລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນສັງຄົມ ອາເມຣິກັນ ໃນກາງປີ ຫຼື ເດືອນ 9 ຂອງປີໜ້າ, ເຊັ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາ ທາງສຸຂະພາບຢູ່ແລ້ວ, ພ້ອມກັບພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບຈະໄດ້ຮັບບູລິມະ ສິດສຳລັບການສັກຢາ.
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