ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີກຳນົດຈະໃຫ້ການຖະແຫລງໃນ ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ລວມທັງການ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ ແກ່ກີຢິບ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ກະ ກຽມການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງອີກຮອບນຶ່ງ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະມີມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 800 ລ້ານໂດລາ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຊຸດການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ມີຂະໜາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸດໃໝ່ ຄາດວ່າ ຈະລວມເອົາປືນໃຫຍ່ ແລະລູກ ປືນໃຫຍ່ອີກຫຼາຍສິບພັນລູກ ຊຶ່ງອາດຈະມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປະທະກັນຢູ່ໃນ ເຂດດອນບັສ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຈະສົ່ງປືນໃຫຍ່ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນສູງຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ໃນຈຳນວນ 3.5 ຕື້ໂດ ລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ຖອນເງິນຈາກລັດຖະສະພາໃນປີງົບປະມານນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສະໜອງອຸບປະກອນທາງທະຫານ ແລະເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງຢູເຄຣນໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ.” "ພວກເຮົາສືບຕໍ່ພິຈາລະນາເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ໜຄົງເພີ່ມຕື່ມອີກ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ, ແລະມີການອະນຸມັດເພີ່ມອີກທີ່ ພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຖ້າຫາກຈໍາເປັນ."
ເງິນ 3.5 ຕື້ໂດລາ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ 13.6 ຕື້ໂດລາ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ ແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ອະນຸມັດໃນ ເດືອນມີນາຜ່ານມາ.
ຂະນະທີ່ຣັດເຊຍເປີດການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃສ່ເມືອງທ່າເຮືອມາຣີອູໂປລຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮຽກປະຊຸມຜູ້ນຳທາງທະຫານຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ມີການປະເມີນການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງຣັດເຊຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄດ້ຍິນຈາກທ່ານທຸກຄົນ ແລະການປະເມີນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເຫັນຢູ່ໃນສະໜາມແລະທົ່ວກອງກຳລັງທະຫານຂອງພວກເຮົາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ນາຍທະຫານຊັ້ນສູງຂອງທ່ານ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວກ່ອນກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ສະພາບແວດ ລ້ອມທາງຍຸດທະສາດກໍາລັງປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໄວວາຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ນັ້ນ ມັນ ຫມາຍຄວາມວ່າແຜນການ ແລະການວາງກໍາລັງທະຫານຂອງພວກເຮົາກໍຕ້ອງເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງອັນຄ່ອງແຄ້ວເທົ່າໆກັນ."
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ພົບກັບຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູ້ລົບ, ໃນນັ້ນມີລັດຖະມົນຕີ ກະ ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ, ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ, ນາຍພົນມາກ ມີລລີ (Mark Milley) ແລະບັນດາຜູ້ນຳທາງທະຫານ ແລະທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດອີກປະມານຊາວກວ່າສອງຄົນ.