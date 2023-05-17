ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະສະພາລະດັບສູງຄົນອື່ນໆປາກົດວ່າບໍ່ໃກ້ທີ່ຈະເຫັນດີກັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນເພດານໜີ້ສິນຂອງປະເທດ ສະນັ້ນລັດຖະບານຈຶ່ງສາມາດກູ້ຢືມເງິນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຈ່າຍພັນທະທີ່ມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການເຕືອນທີ່ບໍ່ດີຈາກກະຊວງການເງິນທີ່ວ່າການຜິດນັດຈ່າຍໜີ້ສິນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ “ການຕື່ນຕົກໃຈທົ່ວໂລກ” ແລະ “ຄວາມຫາຍະນະ,” ແລະ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ກະກຽມທີ່ຈະເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດໃນ ຍີ່ປຸ່ນ ວັນພຸດມື້ນີ້ ກັບ 7 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດສູງສຸດຂອງໂລກ.
ວິກິດການທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນນີ້ຍັງໄດ້ກີດກັ້ນແຜນການຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ປາປົວ ນິວກີນີ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງວ່າ “ມັນບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຢູ່ທີ່ນີ້. ແຕ່ສິ່ງທີ່ດີກ່ຽວກັບມັນກໍແມ່ນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ມັກຈະພະຍາຍາມຊອກຫາຂໍ້ແກ້ໄຂ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ, ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ, ໄດ້ກ່າວວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງກັນໃນບາງບັນຫາ.