ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າຫຼີກລ່ຽງໃນການປະນາມການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ປະເທດນິກາຣາກົວ ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເອີ້ນວ່າ ເປັນການ “ຫຼອກລວງ” ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີທີ່ປົກຄອງປະເທດມາເປັນເວລາດົນນານ ໄດ້ຈັບພັກຝ່າຍຄ້ານຂັງຄຸກ ແລະທຳການກົດຂີ່ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານລັດຖະບານຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກເປັນສະໄໝທີສີ່.
ແຕ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານໄບເດັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອຢັບຢັ້ງພວກທີ່ຢູ່ວົງໃນຂອງປະທານາທິບໍດີນິກາຣາກົວ. ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ RENACER ຄືໃຫ້ປະເທດນິກາຣາກົວປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂເພື່ອປະຕິຮູບການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ແລະໄປຮອດໂຕະຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ອັນທີ່ ປະທານາທິບໍດີແດນຽລ ອໍເຕກ້າ ແລະພັນລະຍາຂອງລາ ຮອງປະທານາທິບໍດີໂຣຊາຣີໂອ ມູຣິໂຍ ເປັນຜູ້ບົງການໃນມື້ນີ້ ແມ່ນການເລືອກຕັ້ງ ແບບລະຄອນຕະລົກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນແບບເສລີ ຫຼືມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນແນ່ນອນບໍ່ໄດ້ມີປະຊາທິປະໄຕເລີຍ.”
ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະນຳໃຊ້ “ທຸກເຄື່ອງມືທາງດ້ານການທູດແລະເສດຖະກິດທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນປະຊາຊົນຊາວນິກາຣາກົວ ແລະໃຫ້ລັດຖະບານອໍເຕກ້າ-ມູຣິໂຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.”
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຕໍ່ໜັງສືພິມ La Voz del Sandinismo ທີ່ສະໜັບສະໜຸນອໍເຕກ້ານັ້ນ ໄດ້ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີມູຣິໂຍ ທີ່ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ ມີຂຶ້ນແບບຍຸຕິທຳ. “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມນອບນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຍິ່ງໃຫຍ່” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ແລະກໍກ່າວຕື່ມວ່າ “ແລະຍັງມີວຽກງານອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ກະທຳ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ ແລະຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງບັນດາຄອບຄົວຊາວນິກາຣາກົວ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງມູຣິໂຍ ຍັງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງແລະສາມີຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ຮັບສານສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຈາກປະເທດຣັດເຊຍ ຄິວາ ເວເນຊູເອລາ ແລະໂບລີເວຍ.
ອົງການສື່ມວນຊົນລະຫວ່າງປະເທດຫຼາຍໆອົງການບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນປະເທດນິກາຣາກົວໄດ້ ເພື່ອເກັບກຳຂ່າວການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ.
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