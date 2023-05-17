ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໑໗ ພຶດສະພາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຍົກເລີກການເດີນທາງ ໄປ ອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອສົນທະນາເພດານໜີ້ສິນ

ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ (ຊ້າຍ) ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຄາມາລາແຮຣິສ (ກາງ) ຟັງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຍົກ​ເລີກການເດືອນທາງຂອງທ່ານ ໄປປາປົວ ນິວກີເນຍ ແລະອອສເຕຣເລຍ ​ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ສົນທະນາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບເພດານໜີ້ສິນ ກັບບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ.

ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແຄເທີີຣີນ ຊັງ-ປີແອຣ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງຂ່າວວ່າ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ​ສຸດຍອດ​ກຸ່ມ​ຈີເຈັດ ໃນນະຄອນຮິໂຣຊິມາ ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ ເພື່ອເຈ​ລະ​ຈາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນວ່າ ສະພາຈະເອົາບາດກ້າວໃຫ້​ທັນ​ກັບເສັ້ນຕາຍ​ສຳ​ລັບ​ຫຼຼີກ​ລ່ຽງ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຜິດ​ນັດ​ໝາຍ​ຈ່າຍ​ໜີ້.”

ພວກເຮົາໄດ້ຖາມວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເວົ້າຢ່າງໃດຢູ່ແຜນການຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດ ແລະບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບພໍ້ ຜູ້ປະສານງານ​ຂອງສະພາຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງແຫ່ງຊາດ​ດ້ານ​ການ​ສື່​ສານຍຸດທະສາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ລະຫ່ວາງການລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳຈະ “ເຂົ້າໃຈວ່າ ປະທາ ນາທິບໍດີ ຍັງຈະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຜິດນັດ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ໜີ້.”

ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຈະເດີນທາໄປຮິໂຣຊິມາ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານໄບເດັນ ມີກຳນົດຈະ​ເດີນ​ທາງຕໍ່ໄປນະຄອນຊິດນີ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດສີ່ຝ່າຍ ດ້ວຍການຢຸດແວ່ສັ້ນໆຢູ່ Port Moresby, ປາປົວ ນິວກີເນຍ ເພື່ອພົບປະກັບ ບັນດາຜູ້ນຳ​ໝູ່ເກາະປາຊິຟິກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນໂອກາດການຮ່ວມມືໃຫ້​ລົງເລິກຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ທ້າທາຍ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້​ແກ່ຜົນປະໂ​ຫຍດທາງຍຸດທະສາດສະຫະລັດ ເພື່ອ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ມີ​ອິດ
ທິ​ພົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຈີນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG