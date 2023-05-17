ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຍົກເລີກການເດີນທາງ ໄປ ອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອສົນທະນາເພດານໜີ້ສິນ

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຍົກເລີກການເດືອນທາງຂອງທ່ານ ໄປປາປົວ ນິວກີເນຍ ແລະອອສເຕຣເລຍ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນ ກັບບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແຄເທີີຣີນ ຊັງ-ປີແອຣ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງຂ່າວວ່າ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມຈີເຈັດ ໃນນະຄອນຮິໂຣຊິມາ ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະທານາທິບໍດີຈະກັບຄືນສູ່ວໍຊິງຕັນໃນວັນອາທິດ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລືກັບຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນວ່າ ສະພາຈະເອົາບາດກ້າວໃຫ້ທັນກັບເສັ້ນຕາຍສຳລັບຫຼຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດການຜິດນັດໝາຍຈ່າຍໜີ້.”
ພວກເຮົາໄດ້ຖາມວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເວົ້າຢ່າງໃດຢູ່ແຜນການຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດ ແລະບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບພໍ້ ຜູ້ປະສານງານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດດ້ານການສື່ສານຍຸດທະສາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ລະຫ່ວາງການລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳຈະ “ເຂົ້າໃຈວ່າ ປະທາ ນາທິບໍດີ ຍັງຈະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຜິດນັດໝາຍໃນການຈ່າຍໜີ້.”
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຈະເດີນທາໄປຮິໂຣຊິມາ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານໄບເດັນ ມີກຳນົດຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປນະຄອນຊິດນີ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດສີ່ຝ່າຍ ດ້ວຍການຢຸດແວ່ສັ້ນໆຢູ່ Port Moresby, ປາປົວ ນິວກີເນຍ ເພື່ອພົບປະກັບ ບັນດາຜູ້ນຳໝູ່ເກາະປາຊິຟິກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນໂອກາດການຮ່ວມມືໃຫ້ລົງເລິກຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ທ້າທາຍ ແລະສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດສະຫະລັດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການມີອິດ
ທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ.