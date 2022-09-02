ສະຫະລັດມາຮອດທາງແຍກ ທີ່ອັນຕະລາຍ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງປະຊາທິປະໄຕ ນັ້ນຄືຄວາມເຊື່ອ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ຈາກນະຄອນຟີລາແດລເຟຍ ໃນຄືນວັນພະຫັດ ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຊາຍຄົນນຶ່ງຊຶ່ງເປັນທີ່ນັບໜ້າຖືຕາ.
“ບໍ່ມີຄຳຖາມໃດໆເລີຍ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນຄອບງຳ ຂັບດັນແລະຂົ່ມຂູ່ໂດຍທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຄຳຂວັນ MAGA ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຊຶ່ງທ່ານໝາຍເຖິງຄຳຂວັນ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳເມື່ອປີ 2016 ເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກັນຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນອີກ. “ແລະນີ້ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດນີ້.”
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ວາດພາບທີ່ມືດມົນຂອງວິໄສທັດຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານສຳລັບອາເມຣິກາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫໍ ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງປະເທດໄດ້ຂຽນ ແລະອະພິປາຍ ທັງຄຳປະກາດເອກກະລາດແລະລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ ເກືອບ 250 ປີຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ເປັນເວລາ 25 ນາທີ ແລະໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າເຖິງຄຳເວົ້າພຽງຄຳດຽວ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 25 ເທື່ອ ນັ້ນກໍຄືຄຳວ່າ ປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າເພື່ອໃຫ້ຄຸ່ນຄິດຕໍ່ການທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານທຣຳທີ່ວ່າ ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ໄດ້ຖືກລັກຂະໂມຍ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຢຸດຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ຄົນໄປປ່ອນບັດໃນບັນດາລັດທີ່ສຳຄັນໆ ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ປະຫວັດສາດໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ການຈົງຮັກພັກດີແບບຕາບອດຕໍ່ຜູ້ນຳພຽງຄົນດຽວ ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະເຂົ້າພົວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງການເມືອງນັ້ນ ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ. ນັບ ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາເອງວ່າ ປະຊາທິປະໄຕຂອງອາເມຣິກັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບເລີຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນມັນ. ຄຸ້ມຄອງມັນ. ລຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ເພື່ອມັນ.”
ໃນການກ່າວຕອບໂຕ້ ກ່ອນປະທານາທິບໍດີກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ ຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາຕ່ຳ ທ່ານເຄວິນ ແມັດຄາທີ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານໄບເດັນວ່າ ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ແລະຖິ້ມໂທດໃສ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ຕໍ່ການທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ອາຊະຍາກຳ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ໃນຮອບສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລິເລີ້ິ້ມແລະໂຈມຕີຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງອາເມຣິກາ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະຕໍ່ຫຼັກຄຸນຄ່າທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດ. ທ່ານໄດ້ລິເລີ້ມແລະໂຈມຕີຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງອາເມຣິກາບາດເຈັບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງອາເມຣິກາໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອມຖອຍ ແລະທໍລະຍົດຕໍ່ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງອາເມຣິກາ.”