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ວັນສຸກ, 02 ກັນຍາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ ກ່າວ​ຕ້ອງ​ຕິ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ໂດຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ລຸກ​ຂຶ້ນ​ປົກ​ປ້ອງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ຂ້າງນອກ​ຫໍ​ເອກ​ກະ​ລາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ກັນ​ຍາ 2022 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຟີ​ລາ​ແດ​ລ​ເຟຍ.

ສະ​ຫະ​ລັດມາ​ຮອດ​ທາງ​ແຍກ ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ຊຶ່ງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ນັ້ນ​ຄື​ຄວາມ​ເຊື່ອ ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ການກ່າວຄຳ​ປາ​ໄສ​ທີ່ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຟີລາ​ແດ​ລ​ເຟຍ ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ ທ່ານ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ນັບ​ໜ້າ​ຖື​ຕາ.

“ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດໆ​ເລີຍ ທີ່​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ໃນ​ທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນ​ຄອບ​ງຳ ຂັບ​ດັນ​ແລະ​ຂົ່ມ​ຂູ່ໂດຍ​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະຄຳ​ຂວັນ MAGA ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໝາຍ​ເຖິງຄຳ​ຂວັນ​ ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ເມື່ອ​ປີ 2016 ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຄືນ​ອີກ. “ແລະ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ປະ​ເທດນີ້.”

ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ໄດ້​ວາດ​ພາບ​ທີ່​ມືດ​ມົນ​ຂອງວິ​ໄສ​ທັດ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຫໍ ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຂຽນ ແລະ​ອະ​ພິ​ປາຍ ທັງ​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ເອກ​ກະ​ລາດ​ແລະ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເກືອບ 250 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ແລ້ວນັ້ນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ເປັນ​ເວ​ລາ 25 ນາ​ທີ ແລະ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ພຽງ​ຄຳ​ດຽວ ບໍ່​ໜ້ອຍກວ່າ 25 ເທື່ອ ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ຄຳ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.

US President Joe Biden arrives with first lady Jill Biden to speak outside Independence Hall, Sept. 1, 2022, in Philadelphia.
US President Joe Biden arrives with first lady Jill Biden to speak outside Independence Hall, Sept. 1, 2022, in Philadelphia.

ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າເພື່ອ​ໃຫ້​ຄຸ່ນ​ຄິດ​ຕໍ່​ການ​ທີ່​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ໄດ້​

ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ທີ່​ວ່າ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ໄດ້​ຖືກ​ລັກ​ຂະ​ໂມຍ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອຢຸດຢັ້ງ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄົນ​ໄປປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ທີ່ສຳ​ຄັນໆ ແລະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ທີ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 6 ມັງ​ກອນ 2021.

ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ກ່າວ​ວ່າ “ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ການ​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ແບບ​ຕາ​ບອດ​ຕໍ່​ຜູ້​ນຳ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ ແລະ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທາງ​ການ​ເມືອງນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ. ນັບ ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ມາ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ເອງວ່າ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ. ແຕ່​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເລີຍ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້ປ້ອງກັນ​ມັນ. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມັນ. ລຸກ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ມັນ.”

ໃນ​ການ​ກ່າວຕອບ​ໂຕ້ ກ່ອນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ນັ້ນ ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ເຄວິນ ແມັດ​ຄາ​ທີ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ວ່າ ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ ແລະ​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຕໍ່​ການ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ແລະ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່ສູງ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຮອບ​ສອງ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ລິ​ເລີ້ິ້ມ​ແລະ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ຕໍ່​ຫຼັກ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທີ່​ສັກ​ສິດ​ທີ່​ສຸດ. ທ່ານ​ໄດ້​ລິ​ເລີ້ມ​ແລະ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ບາດ​ເຈັບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ເຮັດ​ໃຫ້​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອມ​ຖອຍ ແລະທໍ​ລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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