ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ຖະບານມູນຄ່າ 6.8 ພັນຕື້ໂດລາສຳລັບປີ 2024 ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານນະໂຍບາຍໃໝ່ຫລາຍສິບຂໍ້ ແລະການເກັບພາສີທີ່ສູງຂຶ້ນ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດ ແລະບຸກຄົນຮັ່ງມີ. ແຕ່ພັກຣີພັບບລິກັນຝ່າຍຄ້ານກ່າວໃນທັນທີວ່າ ມັນບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາ.
ທ່ານໄບເດັນທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ໃນສະໄໝທຳອິດຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນທຳນຽບຂາວ ແລະກຳລັງຫາທາງລົງສະໝັກໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງຄືນ ໃນປີ ໜ້ານັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕ້ານຢັນອິດທິພົນທາງເສດ ຖະກິດ ແລະດ້ານທະຫານຂອງຈີນ, ໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການດູແລສຸຂະ ພາບຂອງຊາວອາເມຣິກັນທັງຜູ້ໜຸ່ມ ແລະຜູ້ສູງອາຍຸ, ພາລະກິດດ້ານການສຶກສາໃຫມ່, ແລະບັນຈຸພະນັກງານຢ່າງແຂງຂັນຫລາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດ.
"ຈີນເປັນຄູ່ແຂ່ງພຽງປະເທດດຽວຂອງສະຫະລັດທີ່ມີທັງຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປ່ຽນລະບຽບ ການສາກົນໃໝ່ ແລະນັບມື້ ເພີ່ມທະວີອິດທິພົນທາງເສດຖະກິດ, ການທູດ, ການທະ ຫານ, ແລະເທັກໂນໂລຈີເພື່ອຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໃຫ້ໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ກ່າວໃນບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ຂອງງົບປະມານ.
ການເປີດເຜີຍແຜນການງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດປະເຊີນກັບ ການອະພິປາຍທີ່ກຳລັງປາກົດຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ ການແບ່ງພັກກັນຢ່າງສູງ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະຍົກເພດານຫນີ້ສິນ 31.4 ພັນຕື້ໂດລາຂອງປະເທດຂຶ້ນແນວໃດ- ຊຶ່ງເປັນຂີດຈໍາກັດຕໍ່ຈໍານວນເງິນທີ່ລັດຖະບານສາມາດກູ້ຢືມເພື່ອຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນໄດ້.
ຖ້າທ່ານໄບເດັນ ແລະລັດຖະສະພາບໍ່ສາມາດຕົກລົງກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຫນີ້ສິນ ໄດ້ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງຫນ້ານີ້, ສະຫະລັດອາດຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະ ທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຊຶ່ງຈະເປັນ ໄພພິບັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຫຼາດໂລກ ແລະເພີ້ມອັດຕາການຫວ່າງງານໃນສະຫະລັດ ຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.