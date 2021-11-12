ໃນການສະຫຼອງວັນນັກລົບເກົ່າຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເທື່ອທຳອິດ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານສະ
ໜອງການປິ່ນປົວທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ສຳລັບພວກນັກລົບເກົ່າທີ່ໄດ້ຖືກອາກາດພິດຢູ່ໃນສະໜາມລົບແລະທຳການສຶກສາເບິ່ງພະຍາດດັ່ງກ່າວທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້ລະຫວ່າງຮັບໃຊ້ຊາດຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ.
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍໆປີມາແລ້ວ ທີ່ພວກທະຫານອາເມຣິກັນໄດ້ຖືກເຜີຍແບໃສ່ໄຟທີ່ລຸກໄໝ້ກາງແຈ້ງ ຢູ່ໃນສະໜາມລົບ ລະຫວ່າງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະອັຟການິສຖານ. ອຸບປະກອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນອີເລັກໂຕຣນິກ ລົດແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງມະນຸດ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໄດ້ຖືກນຳໄປສີດປົນໃສ່ກັບນ້ຳມັນເຮືອບິນແລ້ວກໍຈູດໄຟໃສ່ໃຫ້ມັນລຸກໄໝ້ເພື່ອສົ່ງຄວັນພິດແລະສານທີ່ສາມາດພາໃຫ້ເປັນມະເຮັງໃນແຊລ ຢູ່ໃນອາກາດ.
ສຳລັບທ່ານໄບເດັນ ຄຳສັ່ງນີ້ແມ່ນຖືກເປັນເລື້ອງສ່ວນໂຕ. ທ່ານໄດ້ສະເໜີແນະໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິສູດວ່າ ມະເຮັງທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທ່ານໂບ ເສຍຊີວິດໃນປີ 2015 ນັ້ນ ແມ່ນພົວພັນກັບການເຜີຍແບໃສ່ໄຟທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສານພິດ ໃນລະຫວ່າງການໄປປະຕິບັດງານຂອງລາວຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມສະຫະພັນພະນັກງານບໍລິການລະຫວ່າງປະເທດໃນປີ 2019 ວ່າ “ລາວໄດ້ອາສາສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາດິນແດນໃນຕອນທີ່ລາວມີອາຍຸ 32 ປີ ຍ້ອນລາວຄິດວ່າ ລາມີພັນທະທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ແລະຍ້ອນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜໃສ່ໄຟທີ່ລຸກໄໝ້ກາງແຈ້ງ ໃນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງພິສູດບໍ່ໄດ້ເທື່ອລາວໄດ້ກັບຄືນມາດ້ວຍການເປັນມະເຮັງໃນລະບົບເສັ້ນປະສາດຂັ້ນທີສີ່.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ທີ່ສຸສານແຫ່ງຊາດອາລິງຕັນ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ພວກນັກລົບເກົ່າສະຫະລັດ. ໃນຄຳປາໄສທີ່ສັ້ນໆນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບເກົ່າທີ່ອອກບຳນານແລ້ວ ແລະພວກທີ່ກຳລັງຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນກະດູກສັນຫລັງຂອງປະເທດນີ້.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ພວກທ່ານມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະດົນນານມາແລ້ວ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ.”
ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກນັກລົບເກົ່າ ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາທາງດ້ານການແພດຫຼືເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບຂ້າໂຕຕາຍນັ້ນ ຈົ່ງພາກັນຍື່ນມືໄປຂໍການຊ່ວຍເຫຼຼືອ.
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