ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຕົນ ໄດ້ທຳລາຍໂດຣນຢູເຄຣນ 31 ລໍາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໂຈມຕີດິນແດນຣັດເຊຍ ໃນໄລຍະຂ້າມຄືນຜ່ານມາ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວຜ່ານເທເລກຣາມວ່າ ຕົນໄດຍິງໂດຣນຢູ່ເທິງເຂດນ່ານຟ້າແບລໂກຣອດ ບຣີຢັນ ແລະເຄິສ. ທັງສາມຂົງເຂດນີ້ຕັ້ງຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນຣັດເຊຍ ຕິດກັບຢູເຄຣນ.
ທ່ານອາເລັກຊານເດີ ໂບໂກມັສ ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດຂອງບຣີຢັນ ກ່າວວ່າກຳ ລັງຢູເຄຣນໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ລູກຫວ່ານໃສ່ຫລາຍໝູ່ບ້ານ ທຳລາຍເຮືອນຫລາຍຫລັງ. ທ່ານໂບໂກມັສ ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານການເສຍຊີວິດ.
ກອງທັບຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຕົນຍັງໄດ້ຢັບຢັ້ງກຸ່ມທະຫານຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເຮືອໄວ ແລະ jet skis ເພື່ອພະຍາຍາມ “ບຸກເຂົ້າສູ່ດິນແດນໄຄຣເມຍ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກທີ່ສຳຄັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ
ການສືບຕໍ່ສະນັບສະໜູນທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຂອງຢູເຄຣນເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານຣັດເຊຍ ຫລັງຈາກສະມາຊິກສະພາຂວາຈັດ ພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ທຶນໃໝ່ໃນທັນທິີແກ່ກິຢິບ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງການາ ດາ ເຢຍຣະມັນ ອີຕາລີ ຍີ່ປຸ່ນ ໂປແລນ ໂຣມາເນຍ ອັງກິດ ແລະສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ແລະອົງການເນໂຕ ພ້ອມດ້ວຍລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ.
“ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ໂທລະສັບໃນມື້ເຊົ້ານີ້ ກັບບັນດາພັນທະມິດ ແລະພາຄີ ເພື່ອປະສານງານສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາແກ່ຢູເຄຣນ” ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ.
ຕໍ່ມາ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຄືນໃໝ່ ເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍອັນໜັກແໜ້ນຂອງສະ ຫະລັດ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນຕົນເອງ “ນານເທົ່າທີ່ຈະນານທີ່ຈະນານໄດ້ ດັ່ງທີ່ທຸກຜູ້ນໍາຄົນອື່ນໆໄດ້ເຮັດ ຢູ່ໃນໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ.”