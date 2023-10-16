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ທ່ານໄບເດັນ ແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດ ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນຕາເວັນອອກກາງ

  • ວີໂອເອ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຊ້າຍ, ກ່າວກັບທ່ານເດວິດ ແຊັດເທີຟີລ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ເບເກີ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຣຊ໌ ລະຫວ່າງເທດສະການ ໃນຮຸສຕັນ, ລັດເທັກຊັສ, ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2023. ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ແຊັດເທີຟີລ ເພື່ອນຳພາການຕອບສະໜອງຂອງສະຫະລັດຕໍ່ວິກິດການກາຊາ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດເດວິສ ແຊັດເທີຟີລ (David Satterfield) ເປັນທູດພິເສດດ້ານບັນຫາ ມະນຸດສະທຳຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອນໍາພາການຕອບສະ​ໜອງຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ວິກິດການເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

ທູດພິເສດແຊັດເທີຟີລ (Satterfield) ຈະນໍາພາການທູດຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອ ແກ້ໄຂວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນກາຊາ ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ລວມທັງວຽກງານ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ແລະສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພຂອງພົນລະເຮືອນ, ໂດຍການປະສານງານກັບສະຫະປະຊາຊາດແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະຫະລັດ.

ພົນລະເຮືອນສອງລ້ານຄົນຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ປະເຊີນກັບວິກິດການທີ່ທະວີຄວາມ ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນດ້ານອາຫານ, ນໍ້າ ແລະການຮັກສາທາງການແພດ. ພວກແພດ ໝໍຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ເຕືອນວ່າຫລາຍພັນຄົນອາດສາມາດເສຍຊີວິດໄດ້ ເນື່ອງ ຈາກໂຮງໝໍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ບາດເຈັບ ຂາດແຄນນໍ້າມັນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນ ຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆ.

ເນື່ອງຈາກ​ສະຖານະ​ການ​ຢູ່​ເຂດ​ກາຊາ​ ທີ່ນັບ​ມື້​ນັບ​ຊຸດ​ໂຊມລົງເລື້ອຍໆ, ​ໃນ​ບົດບາດ​ໃໝ່​ຂອງ​ ທ່ານ ແຊັດເທີຟີລ (Satterfield), ທ່ານຈະ​ຕິດຕາມກວດກາ​ບັນດາ​ຄວາມ​ມານະ​ພະຍາຍາມໃນການ​ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ເຂດກາຊາ. ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ (Jake Sullivan) ທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳເທີກີ ທ່ານ ແຊັດເທີຟີລ (Satterfield) ມີປະສົບການຫຼາຍປີ ດ້ານການທູດໃນຕາເວັນອອກກາງ.

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