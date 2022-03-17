ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະໜອງຕອບຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຢູເຄຣນໃນວັນພຸດວານນີ້ດ້ວຍບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫລືອ 800 ລ້ານ ໂດລາ ທີ່ລວມທັງອາວຸດ ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນຊາດຫລາຍປະເພດ ຊຶ່ງເປັນການຕອບສະໜອງ ທີ່ບໍ່ມີການກຳນົດເຂດຫ້າມບິນ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ສະແຫວງຫາ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຂອງທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຣັດເຊຍຢູ່ນັ້ນ.
ແຕ່ທ່ານໄບເດັນຍັງໄດ້ຍົກລະດັບອຸນຫະພູມຂອງສົງຄາມຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານເອງກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລາວເປັນອາຊະຍາກອນສົງຄາມ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມຕໍ່ມາຂອງມື້ດຽວກັນນັ້ນ. ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງລະອຽດແລະກໍຍ່າງໜີ.
ໃນການຕອບໂຕ້ຄືນນັ້ນ ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ, ທ່ານ ດມິຕຣີ ເພສຄອຟ (Dmitry Peskov) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ TASS ວ່າ ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນແມ່ນ "ຄໍາເວົ້າທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະກໍບໍ່ສາມາດອະໄພໃຫ້ໄດ້."
ເມື່ອຖືກຂໍໃຫ້ເວົ້າລາຍລະອຽດ, ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ ກ່າວວ່າ “ຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນເວົ້າໃຫ້ຮູ້ໝົດ ຢູ່ໃນຫັ້ນແລ້ວ.” ທ່ານນາງບອກວ່າ "ທ່ານເວົ້າຈາກໃຈຂອງທ່ານ ແລະກໍເວົ້າຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ ເຫັນໃນໂທລະພາບ, ເຊິ່ງເປັນການກະທໍາທີ່ປ່າເຖື່ອນຂອງຜູ້ນໍາຜະເດັດການທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຜ່ານການບຸກລຸກຕ່າງປະເທດຂອງລາວ."
ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ເປີດສາກບຸກລຸກຢູເຄຣນເມື່ອສາມອາທິດກ່ອນ. ກໍາລັງທະຫານ ຂອງທ່ານໄດ້ໂຈມຕີໂຮງຫມໍ, ໂຮງຮຽນແລະບ້ານເຮືອນ. ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ມີເດັກນ້ອຍປະມານ 100 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນການໂຈມຕີຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນ.
ເບິ່ງວີດິໂອທ່ານໄບເດັນເຊັນອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຢູເຄຣນ
ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ເປີດສາກບຸກລຸກຢູເຄຣນເມື່ອສາມອາທິດກ່ອນ. ກໍາລັງທະຫານ ຂອງທ່ານໄດ້ໂຈມຕີໂຮງຫມໍ, ໂຮງຮຽນແລະບ້ານເຮືອນ. ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ມີເດັກນ້ອຍປະມານ 100 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນການໂຈມຕີຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນ.
ຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ “ນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດໄປໃຫ້ຢູເຄຣນໃນມູນຄ່າທັງໝົດເປັນ 1 ຕື້ໂດລາໃນອາທິດນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວຕື່ມອີກວ່າ "ການຊ່ວຍເຫລືອຊຸດໃຫມ່ນີ້ ຢູ່ໃນຕົວຂອງ ມັນເອງ ແມ່ນຈະສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ," "ມັນປະກອບມີລະບົບຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນ 800 ຊຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທະຫານ ຢູເຄຣນສາມາດສືບຕໍ່ສະກັດກັ້ນເຮືອບິນ ແລະ ເຮລິຄອບເຕີທີ່ໄດ້ໂຈມຕີປະຊາ ຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະປ້ອງກັນເຂດໜ່ານຟ້າ ຂອງຢູເຄຣນ."
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