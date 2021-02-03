ທ່ານ ໄບເດັນ ປະກາດ ເພີ່ມການສັກຢາວັກຊີນ ກັນ COVID-19

ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດມາດຕະການໃໝ່ເພື່ອຂະຫຍາຍອັດຕາຂອງການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານ COVID-19 ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທີ່ລວມມີການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນໃຫ້ຮ້ານຂາຍຢາທີ່ຖືກເລືອກໃນທົ່ວປະເທດ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ສືບຕໍ່ຈາກການປະກາດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ຈະຂະຫຍາຍການສະໜອງຢາວັກຊີນໂດຍລວມ ໃນແຕ່ລະອາທິດ ໃຫ້ລັດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ດິນແດນຕ່າງໆເຖິງ 10 ລ້ານ 5 ແສນໂດສທົ່ວປະ ເທດເລີ່ມຕົ້ນໃນອາທິດນີ້,” ໂດຍກ່າວເນັ້ນວ່ານີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນ 22 ເປີເຊັນ ໃນການສະໜອງຢາວັກຊີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າລັດຖະບານກາງຈະຊົດເຊີຍລັດ ແລະ ດິນແດນຕ່າງໆ ສຳລັບສຳພາລະທັງຫຼາຍຄືໜ້າກາກ ແລະ ຖົງມືໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ສືບຕໍ່ ການຕໍ່ສູ້ກັບຕົວເລກການຕິດໄວຣັສ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ.
ຖະແຫຼງການນັ້ນໄດ້ລວມເອົາລາຍຊື່ຂອງຮ້ານຂາຍຢາທັງຫຼາຍ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໄວສຸດແມ່ນອາທິດໜ້າ, ໂດຍກ່າວເນັ້ນວ່າປະຊາກອນ ສະຫະລັດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອາໄສຮ້ານຂາຍຢາໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສັກຢາກັນໄຂ້ຫວັດຂອງເຂົາເຈົ້າທຸກໆປີ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລັດໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຢາວັກຊີນພໍທີ່ຈະສັກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.