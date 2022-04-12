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ວັນອັງຄານ, 12 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບ​ເດັນ ປະ​ກາດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ ກ່ຽວ​ກັບປືນ​ຜີ ແລະ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຫົວ​ໜ້າໃໝ່ ​ຂອງ ​ຫ້ອງການເຫຼົ້າ, ຢາສູບ, ອາວຸດປືນແລະ ລະເບີດຂອງ ສ​ຫລ

ປ. ໂຈ ໄບ​ເດັນ ຍົກ​ປືນ​ຂະ​ໜາດ 9 ມມ ຂຶ້ນ​ມາໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໃຫ້​ຄຳ​ປາ​ໄສຢູ່​ສວນ​ກຸ​ຫລາບ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ, 2022.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນປະໄດ້ປະກາດກ່ຽວ​ກັບຄວາມພະ ຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມອັນທີ່ເອີ້ນວ່າປືນຜີ ຫລື​ປືນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເລກທະ​ບຽນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ລວມທັງການຫ້າມການຜະລິດຊຸດສິ້ນ​ສ່ວນ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ປະກອບເອົາເອງ ເພື່ອຜະລິດປືນທີ່ບໍ່​ມີເລກທະ​ບຽນ​ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດ ຕິດຕາມໄດ້. ບັນດາ​ກຸ່ມປົກ​ປ້ອງ​ສິດໃນ​ການ​ຖື​ປືນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຈະ​ຕໍ່ສູ້ຄັດ​ຄ້ານຕໍ່ກົດ​ລະ​ບຽບ​ນີ້.

ທ່ານໄບ​ເດັນ ກ່າວ​ຢູ່​ທີ່​ງານຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ທ່ານ​ຖື​ປືນ​ຜີ​ກະ​ບອກ​ນຶ່ງວ່າ “ຂະ​ແໜງການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ ​ກຳລັງໄດ້​ຍິນ​ສຽງເຕືອ ນ​ໃຫ້​ລະ​ວັງ.” "ປະຊາ​ຄົມຂອງພວກເຮົາເປັນ​ຜູ້ຮັບ​ເຄາະ."

ທ່ານໄບ​ເດັນກອດ​ໂອບ​ເພື່ອສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃຈນາງ Mia Tretta, ຜູ້​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດຈາກ​ເຫດການ​ຍິງ​ປືນ ຢູ່ໂຮງ​ຮຽນ​ອຸ​ດົມ Saugus Hight School ໃນ​ເມືອງ Santa Clarita, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ຫລັງ​ຈາກກ່າວ​ຄຳ​ໄສ ຢູ່​ສວນ​ກຸ​ຫລາບ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ, 2022.
ທ່ານໄບ​ເດັນກອດ​ໂອບ​ເພື່ອສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃຈນາງ Mia Tretta, ຜູ້​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດຈາກ​ເຫດການ​ຍິງ​ປືນ ຢູ່ໂຮງ​ຮຽນ​ອຸ​ດົມ Saugus Hight School ໃນ​ເມືອງ Santa Clarita, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ຫລັງ​ຈາກກ່າວ​ຄຳ​ໄສ ຢູ່​ສວນ​ກຸ​ຫລາບ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ, 2022.

ທ່ານໄບ​ເດັນກ່າວອີກວ່າ " 1 ປີ ກ່ອນ ໃນອາທິດນີ້, ໂດຍ​ທີ່ຢືນຢູ່ທີ່ໜີ້ກັບບັນ​ດາທ່ານຫຼາຍໆຄົນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂຽນກົດລະບຽບທີ່ຈະ ຄວບຄຸມການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງປືນຜີ, ເພາະວ່າຂ້ອຍ ມີບັນຫາໃນການເຮັດ ໃຫ້ສິ່ງໃດກໍ​ຢ່າ​ຖືກຮັບ​ຮອງ​ເອົາໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ."

ກົດລະບຽບໃຫມ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຈະກໍານົດໃຫ້ຊຸດສິ້ນ​ສ່ວນທີ່ປະກອບປືນ ເອົາເອງ​ ໃຫ້​ມີເລກທະ​ບຽນທີ່ຜູ້ປະ​ຕິ​ບັດກົດຫມາຍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເພື່ອຕາມ ຫາອາວຸດທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກໍາໄດ້, ກວດ​ເບິ່ງວ່າຜູ້ຂາຍໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານກາງ ແລະກວດສອບປະຫວັດຂອງຜູ້ຊື້ຫລືບໍ່. ຮ້ານໃດທີ່ໄດ້ມີປືນຜີຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໃຫ້​ໃສ່ເລກທະ​ບຽນ​ໃຫ້ມັນ.

ພາກສ່ວນອື່ນອີກຂອງກົດລະບຽບໃຫມ່ນີ້ ແມ່ນກ່າວເຖິງປືນທີ່ເຮັດດ້ວຍສິ້ນສ່ວນ​ປະ​ກອບທີ່​ຢູ່​ຕ່າງ​ຫາກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດລະບຽບທີ່ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີເລກທະ​ບຽນ ແລະການກວດສອບປະ​ຫວັດ. ສິ້ນສ່ວນປະ​ກອບ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງປືນທີ່ພາກສ່ວນອື່ນ, ເຊັ່ນເລົາ ແລະໄກ​ຍິງ ຕິດ​ມາ​ນຳ​ພ້ອມ.

​ອີກພາກສ່ວນນຶ່ງ​ ກໍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຂາຍປືນທີ່ເຄີຍຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາລາຍບັນ ທຶກສ່ວນໃຫຍ່ຫຼັງຈາກ 20 ປີ ຜ່ານ​ໄປ​ແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້​ປ່ຽນໄປຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້ຈົນກ່ວາພວກເຂົາເຈົ້າປິດທຸລະກິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຮ້ານຄ້າທີ່ປິດລົງຈະ ໂອນບັນທຶກເຫລົ່າ​ນັ້ນ ໄປຍັງຫ້ອງການເຫຼົ້າ, ຢາສູບ, ອາວຸດປືນແລະລະເບີດ, ທີ່ເອີ້ນ​ວ່າ ATF.

ກະ​ຊວງຍຸຕິ​ທຳ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ປີ 2021, ອົງການ​ໃນ​ດ້ານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດໝາຍ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ປືນ 20,000 ກະບອກ​ທີ່ສົງ​ໄສວ່າ​ເປັນ​ປືນ​ຜີ​ຖືກກວດ​ພົບ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ສືບສວນ​ຄະດີ​ອາຍາ ຊຶ່ງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 10 ​ເທົ່າ​ເມື່ອ​ທຽ​ບ​ໃສ່ປີ 2016.

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