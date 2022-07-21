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ວັນພະຫັດ, 21 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ໄບເດັນ ປະກາດການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ດ້ວຍການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວປາໄສກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ ແລະພະລັງງານທີ່ສະອາດ ຢູ່ທີ່ສະຖານີພະລັງງານ ເບຣຕັນ, ເມື່ອວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2022, ໃນເມືອງຊໍາເມີເຊັດ, ລັດແມັດຊາຈູເຊັດທ໌.

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້​ປະ​ກາດ ​ໃນ​ການ​ເອົາບາດ ກ້າວໃໝ່ຢ່າງສຸພາບ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າ ຈະມີການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນພາວະສຸກເສີນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະມອງໄປໃນທິດທາງນັ້ນ,” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຍຸຕິການປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ, ເຊິ່ງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະກຸ່ມປົກ​ປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ພະຍາຍາມສະ ແຫວງຫາ ລຸນຫຼັງທີ່ສະມາຊິກສະພາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຍົກເລີກຄວາມຫວັງຕ່າງໆໃນການອອກກົດໝາຍກ່ຽວກັບພາວະໂລກຮ້ອນ. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ບອກເປັນທາງອ້ອມວ່າ ບາດກ້າວດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອາດຈະກັບມາອີກຄັ້ງ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ,” ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວ, “ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແມ່ນພາວະສຸກເສີນ, ແລະໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ອໍານາດທີ່ຕົນເອງມີ ໃນຖານະປະທານາທິບໍດີ ປ່ຽນຄໍາເວົ້ານີ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ການດໍາເນີນງານຕ່າງໆຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໂດຍຜ່ານການປະກາດທີ່ເໝາະສົມ, ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ບໍລິຫານງານ ແລະອໍານາດກົດຂໍ້ບັງຄັບທີ່ປະທານາທິບໍດີເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.”

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຢູ່​ທີ່ອະດີດໂຮງງານຖ່ານຫິນ ໃນລັດ ແມັສຊາຈູເຊັດທ໌. ອະດີດພະນັກງານໂຮງງານຖ່ານຫິນ ເບຣຕັນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຮງງານພະລັງງານຢູ່ໃນເມືອງຊໍາເມີເຊັດ (Somerset) ລັດແມັດຊາຈູເຊັດທ໌ ກໍາລັງ​ປ່ຽນ​ໄປ​ເປັນໂຮງງານພະລັງລົມທີ່ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງ, ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເລືອກໃຫ້ເປັນສູນກາງໃນການປ່ຽນແປງໄປສູ່ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ຕາມທີ່ທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມ, ແຕ່ຍັງຄົງພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ໃນຊ່ວງ 18 ເດືອນທໍາອິດຂອງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.

ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ທັງທາຍກັບຜູຄົນ ລຸນຫຼັງການປາໄສກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ ແລະພະລັງງານທີ່ສະອາດ ຢູ່ທີ່ສະຖານີພະລັງງານເບຣຕັນ, ເມື່ອວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2022, ໃນເມືອງຊໍາເມີເຊັດ, ລັດແມັດຊາຈູເຊັດທ໌. ພ້ອມທັງທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ສໍາລັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ ທ່ານຈອນ ເຄີຣີ ທີ່ຢືນຢູ່ດ້ານຂວາ.
ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ທັງທາຍກັບຜູຄົນ ລຸນຫຼັງການປາໄສກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ ແລະພະລັງງານທີ່ສະອາດ ຢູ່ທີ່ສະຖານີພະລັງງານເບຣຕັນ, ເມື່ອວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2022, ໃນເມືອງຊໍາເມີເຊັດ, ລັດແມັດຊາຈູເຊັດທ໌. ພ້ອມທັງທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ສໍາລັບການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ ທ່ານຈອນ ເຄີຣີ ທີ່ຢືນຢູ່ດ້ານຂວາ.

ການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ທີ່ຈະຜັກດັນໂຮງງານຜະລິດພະລັງລົມທີ່ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງພາຍໃນປະເທດ ຢູ່ໃນອ່າວເມັກຊິໂກ ແລະຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນທັງຫຼາຍໃນການຮັບມືກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆທີ່ດໍາເນີນງານໂດຍໜ່ວຍງານບໍລິຫານງານກ່ຽວກັບພາວະສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະບໍລິການ​ມະ
ນຸດ ແລະໜ່ວຍງານອື່ນໆ.

ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ກາຍມາເປັນປະຫວັດສາດ ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນແຮງ ຢູ່ໃນຢູໂຣບ ແລະສະຫະລັດ. ອຸນຫະພູມໄດ້ສູງຂຶ້ນເຖິງ 115 ອົງ ສາຟາເຣັນໄຮຢູ່ໃນປະເທດປອກຕຸຍການ ໃນຂະນະທີ່ເກີດໄຟປ່າຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ໃນປະເທດສະເປນ ແລະປະເທດຝຣັ່ງ, ອັງກິດ ເຊິ່ງໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ໄດ້ມີການບັນທຶກອຸນຫະພູມທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການເທົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ບັນທຶກມາ. ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກາຢ່າງໜ້ອຍ 60 ລ້ານຄົນ ໄດ້ສໍາພັດ ກັບປະສົບການຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນສາມອົງສາ ໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆທົ່ວສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮ້ອນອົບເອົ້າຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະມີຄື້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນເວລາຍາວນານຂຶ້ນ ໂດຍນັກວິທະຍາ ສາດໄດ້ຕ້ອງຕິວ່າເປັນຍ້ອນພາວະໂລກຮ້ອນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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