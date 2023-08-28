ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານນາງແຮຣິສ ຈະພົບປະກັບຄອບຄົວຂອງ ທ່ານຄິງ ໃນວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງການເດີນຂະບວນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ຈະພົບກັບຄອບຄົວຂອງພະອາຈານມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ (Martin Luther King Jr.) ໃນວັນຄົບຮອບ 60 ປີຂອງການເດີນຂະບວນຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ທ່ານຄິງ ເປັນຜູ້ນໍາຄົນສໍາຄັນໃນການເດີນຂະບວນຢູ່ວໍຊິງຕັນ ສໍາລັບດ້ານວຽກງານ ແລະດ້ານອິດສະຫຼະພາບ ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ ປີ 1963. ທ່ານໄດ້ນໍາສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທ່ານວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຝັນ” ຈາກຂັ້ນໄດຂອງອະນຸສາວະລີ Lincoln Memorial ຕໍ່ໜ້າບັນດາຝູງຊົນປະມານ 250,000 ຄົນ.
ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ຜູ້ຄົນຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ມາໂຮມຊຸມນຸມກັນອີກຄັ້ງ ຢູ່ທີ່ສະໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລະລຶກເຖິງ ການໂຮມຊຸມນຸມເດີນຂະບວນ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນນັ້ນ. ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງສະຫຼອງຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງຄະນະກໍາມະການທະນາຍຄວາມ ເພື່ອສິດທິຂອງພົນລະເມືອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ນໍາອີກດ້ວຍ.