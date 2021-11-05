ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ, ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງລັດ ເທັກຊັສກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະບັບໃຫມ່ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຢ່າງແຮງແກ່ຍາວມາຈົນໝົດລະດູຮ້ອນ ໂດຍພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫວັງທີ່ຈາງຫາຍໄປ ໃນເລື້ອງການປ່ຽນແປງໃນດ້ານກົດຫມາຍການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດ ໃນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ຄື້ນຟອງຂອງຂໍ້ຈໍາກັດໃຫມ່ ໃນລັດທີ່ນໍາພາໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນແຫ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມ ອົງການຂ່າວ (AP).
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ມາດຕະການກວາດລ້າງລະບຽບການປ່ອນບັດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາໂດຍທ່ານເກຣັກ ແອັບບອດ (Greg Abbott) ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນລັດເທັກຊັສ, ເຊິ່ງມີກົດລະບຽບການລົງຄະແນນສຽງທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດຂອງປະເທດນັ້ນ. ແຕ່ມັນແນເປົ້າໃສ່ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃນການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນນັ້ນ, ເຊິ່ງກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ມັນເປັນການລະເມີດການປົກປ້ອງສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງລັດຖະບານກາງ.
ທ່ານແມຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າ "ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂຶ້ນກັບສິດຂອງຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງທີ່ຈະປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ແລະເຮັດໃຫ້ບັດລົງຄະແນນສຽງນັ້ນຖືກນັບ". ທ່ານ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພະແນກຍຸຕິທໍາຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ທຸກອໍານາດທັງຫມົດທີ່ຕົນມີເພື່ອປົກປ້ອງເສົາຄໍ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງສັງຄົມພວກເຮົາ."
ພວກຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍລັດເທັກຊັສ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາສູງ 1 ຫລື SB1 ນັ້ນກໍໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງລັດໄປແລ້ວ, ໂດຍກ່າວຫາພັກຣີພັບບລີກັນວ່າ ວາງກົດໝາຍໃໝ່ອອກມາເພື່ອຕັດສິດຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ອຽງໄປຫາພັກເດໂມແຄຣັດຄົນອື່ນໆອີກ.
ທ່ານແອບບອດ (Abbott) ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດເທັກຊັສ ຄົນ ອື່ນໆເວົ້າວ່າ ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີການສໍ້ໂກງຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ.
"ທ່ານໄບເດັນກໍາລັງຕາມທໍາລາຍ SB1 ສໍາລັບລັດເທັກຊັສ, ຊຶ່ງເປັນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາທີ່ຮັບຮອງເອົາເມື່ອໄວໆມານີ້. ມັນເປັນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ດີເລີດ ແລະມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການຮັບປະກັນວ່າ ລັດເທັກຊັສມີການເລືອກຕັ້ງທີ່ປອດໄພ, ຖືກຮັບປະກັນ, ແລະໂປ່ງໃສແມ່ນເປັນບູລິມະສິດອັນດັບນຶ່ງຂອງຂ້າພະະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບກັບ ທ່ານຢູ່ໃນສານເດີ້ ທ່ານໄບເດັນ!" ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານເຄັນ ແພັກສຕັນ (Ken Paxton), ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດເທັກຊັສທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ.
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