ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບແຮງງານລົດໄຟ ວ່າ 'ໄຊຊະນະສຳລັບອາເມຣິກາ'

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຮັບການຕົບ ມືສັນລະເສີນ ໃນການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວ ລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດລົດໄຟທີ່ສຳຄັນໆ ແລະພວກຄົນງານຂອງສະພັນກຳມະບານ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າຈ້າງ ແລະການປັບປຸງສະພາບການຂອງວຽກງານ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງຈະຫລີກເວັ້ນການນັດຢຸດງານຢູ່ລາງລົດໄຟທົ່ວປະເທດ.
ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃນຊ່ວງເວລາຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຈລະຈາກັນເປັນເວລາ 20 ຊົ່ວໂມງ ແລະໄດ້ຖືກໄກ່ເກຍໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ທ່ານມາຣຕີ ວອລຊ໌ (Marty Walsh) ລະຫວ່າງບໍລິສັດລົດໄຟແລະບັນດາສະຫະພັນກຳ ມະບານ.
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນເສຍກ່ອນ.
ໃນລະຫວ່າງພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ສວນກຸຫຼາບຂອງທຳນຽມຂາວ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວນີ້ວ່າ ເປັນໄຊຊະນະສຳລັບທັງສອງຝ່າຍແລະ “ໄຊຊະ ນະສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຄົນງານລົດໄຟ ຈະເຫັນຄ່າຈ້າງເພີ້ມຂຶ້ນ 24 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຂ້າງໜ້າ, ຂີດຈຳກັດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະສະພາບການຂອງວຽກງານທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ການຕົກລົງກັນນີ້ ຍັງເປັນໄຊຊະນະສຳລັບພວກບໍລິສັດລົດໄຟ ເພາະວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ້າເຈົ້າ ຮັກສາໄວ້ ແລະຮັບສະໝັກພວກຄົນງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໃນອຸດສາຫະກຳນີ້ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກະດູກສັນຫຼັງຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເປັນເວລາຫຼາຍໆຮຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈພວກຄົນງານທັງຫຼາຍແລະບັນດາບໍລິສັດລົດໄຟ ສຳລັບການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ “ປະຊາຄົມຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຂອງທີ່ເປັນສິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເດີນໜ້າຕໍ່ໄປໄດ້ ໃນລະຫວ່າງສາມປີ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກເຫຼົ່ານີ້.”
ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວດັ່ງກ່າວ ເປັນການຫາທາງເພື່ອຢຸດຢັ້ງການນັດຢຸດງານ ທີ່ອາດຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້.