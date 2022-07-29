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ວັນສຸກ, 29 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດ​ຖະ​ບານ​​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ ຕໍ່​ການ​ລະ​ບຸ​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດພວມ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຖົດ​ຖອຍ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ເວົ້າ​ເຖິງ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ໃນ​ປີ 2022 ຢູ່​ຫ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ຄ່ຳ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 28 ກໍ​ລະ​ກົດ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຄຳ​ວ່າ “ຖົດ​ຖອຍ” ເພື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ທັງໆ​ທີ່​ຂໍ້​ມູນ ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຫົດ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ ເປັນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ​ສອງ​ລຽນ​ຕິດ ​ອັນ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ສຳ​ລັບການ​ຖົດ​ຖອຍ​ຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ.

ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ຜູ້​ນຳ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ “ມັນ​ຈະ​ມີ​ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ມື້ນີ້​ຢູ່​ທີ່​ຕະ​ຫຼາດ​ຮຸ້ນ ແລະ​ໃນ​ໝູ່​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຖົດ​ຖອຍ​ແລ້ວ​ຫຼື​ບໍ່. ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ເບິ່ງ​ໄປ​ຍັງ ​ຕະ​ຫຼາດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທາງ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ​ສອງ ເຊັ່ນ​ກັນ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ​ນາງ​ແຈ​ແນັດ ແຢ​ລ​ເລັນ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ວ່າ “ພວກ​ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລະ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ ກໍ​ມີ​ຄຳ​ຈຳ​ກັດ​ຄວາມ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳວ່າ ​ຖົດ​ຖອຍ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ແລະ​ມີ​ການ​ປົດ​ຄົນ​ງານ​ອອກ​ຈາກວຽກ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ມີ​ການ​ປິດ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ກິດ​ຈະ​ການ​ໃນພາກ​ສ່ວນ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ຄອຍ ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກົດ​ດັນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່. ກ່າວ​ໂດຍ​ຮວມ​ແລ້ວ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ອ່ອນ​ແອ​ລົງ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ. ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້.

ທ່ານ​ນາງ​ແຢລ​ເລັນ ໃນ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ​ຄົນ​ນຶ່ງນັ້ນ ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ຈາກ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ເລື້ອງ​ຄຳ​ເວົ້າ” ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຖົດ​ຖອຍ​ຫຼື​ບໍ່.

ສຳ​ນວນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ວ່າ​ຖົດ​ຖອຍ ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ໄດ້ມີ​ການ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຕື່ມ​ອີກ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າລາຍ​ງານ​ວ່າ ຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮວມ​ພາຍ​ໃນ​ຫຼື GDP ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ວັດ​ແທກ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດນັ້ນ ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ປັບ​ໂຕ​ແລ້ວ​ໃນ​ອັດ​ຕາ 0.9 ເປີ​ເຊັນ​ຕໍ່​ປີ ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ຫາ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ 1.6 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີນີ້.

ທ່ານ​ເດ​ສມອນ ລັກ​ແມນ (Desmond Lachman) ນັກ​ເສ​ດ​ຖະ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແອນ​ເທີ​ໄພ​ຣ​ສ໌ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ໂດ​ຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຖົດ​ຖອຍ ຍ້ອນ​ຜູ້​ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຄິດ​ວ່າ ສະ​ພາບ​ຖົດ​ຖອຍ​ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ເຕີບ​ໂຕ​ເປັນ​ລົບ​ໃນ​ສອງ​ໄຕ​ມາດ​ລຽນ​ຕິດ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງນັ້ນ.”

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