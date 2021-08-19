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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະບານ ທ່ານ ໄບເດັນ ສະເໜີນແຜນການ ເພື່ອເລັ່ງກໍລະນີຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ

ເງົາຂອງຄອບຄົວຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ພະຍາຍາມຂໍລີ້ໄພສາມາດແນມເຫັນໄດ້ຢູ່ຝາ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າລຽນແຖວເພື່ອດຳເນີນຂັ້ນຕອນການຮັບເອົາເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນເຂດຊາຍແດນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຂ້າແມ່ນໍ້າ ຣີໂອ ກຣານເດ ເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ ຈາກ ເມັກຊິໂກ, ເມືອງ ໂຣມາ, ລັດ ເທັກຊັສ. 12 ສິງຫາ, 2021.

ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເປີດຕົວຂໍ້ສະເໜີນຶ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ທີ່ຈະເລັ່ງຮັບມືກັບການຂໍລີ້ໄພຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ຄ້າງຄາສູງເປັນປະຫວັດ ການຢູ່ປະມານ ນຶ່ງລ້ານສາມແສນ ກໍລະນີ.

ພາຍໃຕ້ແຜນການທີ່ຖືກສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຂໍລີ້ໄພຜູ້ທີ່ໄດ້ອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວ ກັບ ການຖືກຂົ່ມເຫັງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຖືກຈັດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເຄື່ອນຍ້າຍນັ້ນຈະສາມາດນຳເອົາຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນໄປຟັງຢູ່ໃນສານ ແລະ ຕັດສິນໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍລີ້ໄພ ຂອງຫ້ອງການບໍລິການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສັນຊາດ ສະຫະລັດ ຫຼື USCIS, ແທນທີ່ຈະເປັນຜູ້ພິ ພາກສາຄົນເຂົ້າເມືອງຜູ້ທີ່ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະມີກໍລະນີຕ່າງໆຫຼາຍຈົນລົ້ນມື. USCIS ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.

ແນວທາງໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ຈະປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນຄາດວ່າດຽວນີ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນການສະໝັກຂໍລີ້ໄພ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍຄາສ໌ (Alejandro Moyorkas) ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດເໝາະສົມຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໄວຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດເໝາະສົມຈະຖືກເຄື່ອນຍ້າຍອອກຢ່າງວ່ອງໄວ. ພວກເຮົາກຳລັງສ້າງລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນທາງກົດໝາຍທີ່ເປັນສິດທິພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ເຄົາລົບກຽດສັກ ສີມະນຸດ, ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳ.”

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດ້ານລົບໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ຈະສາມາດຂໍອຸທອນຕໍ່ສານຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກບໍລິຫານໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳ.

ແນວໃດກໍຕາມກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຄາດວ່າຈະຖືກນຳໄປປະຕິບັດເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງຂັ້ນຕອນຂອງລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ, ທີ່ນຳໄປສູ່ການຕັດສິນການຂໍລີ້ໄພທີ່ໄວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ກອງກັນຄ້າງຄາຢູ່ ໃນສານຄົນເຂົ້າເມືອງ.

ແຕ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ສິດທິມະນຸດບາງຄົນແມ່ນມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງຂອງລະບົບນັ້ນ.

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