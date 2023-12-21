ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວຊາວອາເມຣິກັນ 10 ຄົນອອກຈາກຄຸກ ເວເນຊູເອລາ ໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບການປ່ອຍຕົວພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂຄລາສ ມາດູໂຣ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນຜູ້ທີ່ຖືກລະບຸວ່າ ຖືກຄວາມຄຸມຕົວຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງກັບ ສະຫະລັດ ຢ່າງປອດໄພ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວລວມມີທ້າວ ໂຈເຊັຟ ຄຣິສແຕລລາ, ທ້າວ ເອວິນ ເຮີນານເດສ, ທ້າວ ເຈີແຣລ ເຄັນມໍ, ທ້າວ ເອັດກາ ໂຮເຊ ມາວາລ ໂມເຣໂນ, ທ້າວ ເຈສັນ ຊາດ ແລະ ທ້າວ ຊາວອຍ ໄວຣ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າຊາວອາເມຣິກັນຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ ແລະ ກຳລັງເດີນທາງກັບບ້ານ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກບອກຊື່ “ຍ້ອນການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ບຸກຄົນທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ສູນເສຍເວລາທີ່ມີຄ່າ ທີ່ຈະຢູ່ກັບຄົນຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍໂພດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບຄວາມທຸກຍາກທຸກວັນຍ້ອນການຂາດເຂົາເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຂອບໃຈທີ່ອຸປະສັກທີ່ເຈັບປວດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈົບລົງໃນທີ່ສຸດ, ແລະ ຄອບຄົວທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ລວມຕົວກັນຄົບອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”