ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ປະກາດກ່ຽວກັບກົດຂໍ້ຈໍາກັດໃໝ່ ສໍາລັບການຂໍລີ້ໄພ

ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ສະເໜີໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ຈະຕ້ອງມີການຂັດຂວາງການເຂົ້າເມືອງຂອງຄົນບາງກຸ່ມຈາກການຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນສະ ຫະລັດ, ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານ ສາມາດສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບເມືອປະ ເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນທັນທີ. ຂໍ້ສະເໜີຂອງແຜນການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັດການ ກັບການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງບັນດາຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ຕາມຂົງເຂດຊາຍແດນສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕິຕຽນຈາກພວກສະໜັບສະໜຸນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢ່າງຮຸນແຮງ.
ພາຍໃຕ້ແຜນການດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກ ຕ້ອງໃນການເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຫຼືບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜ່ານມາຕາມທາງຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອມາປະເທດສະຫະລັດ ຈະຖືວ່າ ເປັນການຂໍລີ້ໄພທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຈະມີຄວາມເໝາະສົມພຽງພໍສໍາລັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງຢ່າງ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະຍົກເວັ້ນ ຫຼື ພິສູດໄດ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສະ ແຫວງຫາການປົກປ້ອງເພື່ອຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດອື່ນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງຖືກຂັດ ຂວາງຈາກການຫາບ່ອນລີ້ໄພ ແລະຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງກັບຄືນເມືອປະເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນທັນທີ ໂດຍບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ພົບກັບຜູ້ພິພາກສາຄົນເຂົ້າເມືອງແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການສື່ສານມວນຊົນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ ບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ພາຍໃຕ້ແຜນຂອງຂໍ້ສະເໜີນີ້ ບັນດາຜູ້ຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານຈະຍັງຄົງມີ “ຊ່ອງທາງທີ່ສະດວກ ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້” ເພື່ອຂໍໜັງສືສໍາລັບຂໍລີ້ໄພຢູ່.