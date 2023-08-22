ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງສືບຕໍ່ການຜັກດັນເພື່ອນຳເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີແນັດ ມາໃຫ້ບ້ານທຸກໆຫຼັງ ແລະທຸລະກິດໃນ ສະຫະລັດ. ໃນວັນຈັນວານນີ້, ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດການລົງທຶນໃໝ່ ມູນຄ່າ 667 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ລວມທັງໝົດ 38 ໂຄງການແມ່ນຈະຮັບໄດ້ເງິນຜ່ານໂຄງການ ReConnect. ບັນດາບໍລິສັດໂທລະສັບ, ເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຊະນະລາງວັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ 22 ລັດ ແລະ ໝູ່ເກາະ ມາຊອລ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນບໍລິສັດ Ponderosa Telephone ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 42 ລ້ານໂດລາເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໃຍສັງເຄາະ ໃນນະຄອນ ເຟຣສໂນ.