ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຖືກສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ໃບອະນຸຍາດ ມູນຄ່າ 23 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບບໍລິສັດຈີນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳ

ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ (Biden) ໄດ້ອະນຸມັດໃບອະນຸຍາດທີ່ມີມູນຄ່າ 23 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າແລະເຕັກໂນໂລຈີຂອງສະຫະລັດ ໄປໃຫ້ບໍລິສັດຈີນ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳ ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2022 ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລີກັນທ່ານນຶ່ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຕໍ່ການ ບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອຂະຫຍາຍການປາບປາມໃນວົງກວ້າງ ຕໍ່ການຈັດສົ່ງເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ອ່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດໄປຈີນ ຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ.
ທ່ານໄມເຄີລ ແມກຄອລ (Michael McCaul), ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ປະທານຄະນະກຳມາທິ ການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ການຮັບຟັງ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທ້າທາຍ ຈາກລູ້ນສູ່ລູ້ນ ຂອງການຮຸກຮານຂອງຈີນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານສອບຖາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ອະນຸມັດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, (ກະຊວງການຄ້າ) ຍັງສືບຕໍ່ອອກໃບອະນຸມັດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ ສາມາດຂາຍໃຫ້ສັດຕູຂອງພວກເຮົາໄດ້.
"ສິ່ງນີ້ສອດຄ່ອງກັບຄໍາຖະແຫຼງຂອງທ່ານແນວໃດທີ່ວ່າ 'ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດທຸກຢ່າງພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງ [ກະຊວງການຄ້າ] ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຕັກໂນໂລຈີທີ່ອ່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນມືຂອງທະຫານ (ຈີນ), ຫນ່ວຍສືບລັບ ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນໆ?"
ທ່ານ ແມກຄອລ (McCaul) ກ່າວວ່າ ກະຊວງການຄ້າທີ່ຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ໄດ້ປະຕິເສດພຽງວ່າ ມີແຕ່ 8 ເປີເຊັນ ຂອງການຮ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດ ທີ່ຈະສະ ໜອງສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳທາງການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນມີນາ ປີກາຍນີ້.