ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະປະກາດການໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ ປີ 2024 ຂອງທ່ານຢ່າງເປັນທາງການ ໄວທີ່ສຸດແມ່ນອາທິດໜ້ານີ້, ອີງຕາມສາມຄົນທີ່ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າໂດຍປະສົງບໍ່ອອກຊື່ ຕໍ່ການສົນທະນາ ເພື່ອທຳການພິຈາລະນາເລື້ອງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າການຕັດສິນໃຈຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ເວລາ ແມ່ນໄດ້ເຮັດແລ້ວຫຼືບໍ່, ແຕ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ແນໃສ່ ວັນອັງຄານ ທີ 25 ເມສາ ນັບຕັ້ງແຕ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນປີ 2020. ການປະກາດທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະເປັນການເປີດເຜີຍໃນຮູບແບບວິດີໂອຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ, ອາຍຸ 80 ປີ, ໄດ້ກ່າວຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ທ່ານມີເຈຕະນາທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນເປັນສະໄໝທີສອງ, ແຕ່ບັນດາທີ່ປຶກສາເວົ້າວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກມີຄວາມຕ້ອງການພຽງໜ້ອຍນຶ່ງ ທີ່ຈະເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການສະເໜີຊື່ຂອງພັກຂອງທ່ານ.
ມັນຈະເປັນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງຍິ່ງຈາກ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເວລາທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍສະຖາບັນການເມືອງສ່ວນຫຼາຍ ຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດເຊື່ອວ່າເປັນສະຖານະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາຊະນະອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາກຳລັງແຜ່ລະບາດຢ່າງແຮງ. ໃນຄັ້ງນີ້ທ່ານຈະຕ້ອງປັບຕົວກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອການເລືອກຕັ້ງຄືນ ໃນຂະນະດຽວກັນທຳການບໍລິຫານປະເທດດ້ວຍ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ການລົງທຶນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ສະພາບອາກາດ ທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃນລະຫວ່າງສອງປີທຳອິດໃນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນຂະນະທີ່ ວໍຊິງຕັນ ກຽມພ້ອມສຳລັບການຕໍ່ສູ້ ກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍຂີດຈຳກັດການກູ້ຢືມເງິນຂອງປະເທດ. ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊື່ອວ່າບູລິມະສິດສູງສຸດທີ່ວ່ານັ້ນຈະປັບປຸງພາບພົດຂອງທ່ານ ກ່ອນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຄືນຂອງທ່ານ.