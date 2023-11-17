ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຍົກຍ້ອງ ການຕົກລົງດ້ານເສດຖະກິດຄັ້ງໃໝ່ໂດຍບັນດາ 14 ປະເທດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຄອບງຳດ້ານເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນຂອງ ຈີນ, ໂດຍກ່າວວ່າບັນດາຜູ້ນຳຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ເຊັນກັນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ, ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນການຂາດແຄນເຊມີຄອນດັກເຕີ ໃນອະນາຄົດ ດ້ວຍການປັບປຸງ ຄວາມຍືດຢຸ່ນຂອງຕ່ອງໂສ້ສິນຄ້າ.
ບັນດາຜູ້ນຳ 14 ຄົນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ແມ່ນເພື່ອ “ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງກຳມະກອນ, ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຢຸດຊະງັກຂອງຕ່ອງໂສ້ສິນຄ້າ, ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດສະອາດ, ແລະ ຕໍ່ສູ້ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປັບປຸງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງພາສີ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ, ໃນການກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຢູ່ນະຄອນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໄດ້ຍອມຮັບວ່າບັນດານັກເຈລະຈາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຄວາມເປັນເອກະສັນ ກ່ຽວກັບ ເສົາຫຼັກທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງຮ່າງເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີວຽກໃຫ້ເຮັດຕື່ມອີກ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໄວເປັນປະຫວັດການພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸຄວາມເປັນເອກະສັນ ກ່ຽວກັບ ສາມເສົາຫຼັກທີ່ສຳຄັນຂອງ IPEF. “IPEF ມີສີ່ເສົາຫຼັກທີ່ ຖືກສະຫຼຸບວ່າເປັນການຄ້າ, ຕ່ອງໂສ້ສິນຄ້າ, ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ພາສີ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.