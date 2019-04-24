ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ
ທວິດເຕີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຕຳນິສື່ສັງຄົມດັ່ງ
ກ່າວວ່າ ວ່າປະຕິບັດກັບທ່ານຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳ.
ທ່ານ ທຣຳ, ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການປະຊຸມໃນຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ກັບ ຜູ້ບໍລິຫານ
ໃຫຍ່ ທວິດເຕີ ທ່ານ ແຈັກ ດໍຊີ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ທ່ານໄດ້ເອົາຮູບ ກ່ຽວກັບ ການສົນທະ
ນາດັ່ງກ່າວ ລົງໃນທວິດເຕີ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນແງ່ບວກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກ
ຂໍ້ຄວາມຂອງວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າເປັນ “ການປະຊຸມທີ່ດີຫຼາຍ”, ໂດຍເວົ້າວ່າພວກ
ເພິ່ນໄດ້ຫາລືຫຼາຍຢ່າງໃນຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສື່ສັງຄົມໂດຍທົ່ວໄປ.
ຂໍ້ຄວາມທວິດເຕີຂອງທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ “ຫວັງວ່າຈະຈັດການສົນທະນາ
ເປີດຕໍ່ໄປ.”
ທ່ານ ດໍຊີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ ທວິດເຕີ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ, ໄດ້ມີການ
ປະຊຸມຂອງບັນດາຜູ້ບໍລິຫານເທັກໂນໂລຈີລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆໃນເດືອນທັນ
ວາປີ 2016, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຈາກທວິດເຕີຖືກເຊີນ.
ການພົບປະ ລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ດໍຊີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແມ່ນການເຊື້ອ
ເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
ໂຄສົກຂອງທວິດເຕີ ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ
ທວິດເຕີ ທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງການສົນທະນາໃນສາທາລະນະ ກ່ອນການ
ເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ປີ 2020 ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນເພື່ອ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ວິກິດການຢາແກ້ປວດໂອປີອອຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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