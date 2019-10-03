ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ (Bernie Sanders), ສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ມີການຜ່າຕັດໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອປິ່ນປົວອາການເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ທີ່ສົ່ງເລືອດໄປຫາຫົວໃຈຂອງທ່ານນັ້ນ, ອີງຕາມຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
ທ່ານແຈັຟ ວີບເວີ (Jeff Weaver), ທີ່ປຶກສາດ້ານການໂຄສະນາຫາສຽງລະດັບສູງເວົ້າວ່າ ງານຫາສຽງທຸກຢ່າງແມ່ນຖືກຍົກເລີກໝົດພາຍຫລັງທີ່ທ່ານແຊນເດີສ໌ (Sanders) "ພົບວ່າມີການອຸດຕັນຢູ່ເສັ້ນເລືອດສາຍນຶ່ງຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ມີການໃຊ້ເຄື່ອງເປີດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດເດີນສອງອັນສອດເຂົ້າໄປໃນນັ້ນ."
ທ່ານວີບເວີ (Weaver) ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານ Sanders "ຍັງມີວຄາມຮູ້ສຶກສະບາຍດີ " ແລະຈະ "ໄດ້ພັກຜ່ອນຕໍ່ໄປອີກສອງສາມມື້."
ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າວອີກວ່າ ທ່ານແຊນເດີສ໌ (Sanders) ໄດ້ຫາທາງປິ່ນປົວອາການຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍຢູ່ໜ້າເອິກຂອງທ່ານ ໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ໃນງານຫາສຽງຄັ້ງນຶ່ງ.
ໂດຍທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 78 ປີ ທ່ານແຊນເດີສ໌ (Sanders) ເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າໝູ່ທີ່ສຸດ ທີ່ພະຍາຍາມຈະເອົາປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ນີ້ໃຫ້ໄດ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເວີມອນຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ສະໝັກອິດສະລະ ແຕ່ວ່າກຳລັງຫາທາງແຂ່ງຂັນກັບຄົນອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພັກເດໂມແຄຣັດເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ.