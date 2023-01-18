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ວັນພຸດ, 18 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ເບລາຣຸສ ເລີ້ມການດຳເນີນຄະດີ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານນາງ ສະວິຕ໌ລານາ ຊິກຄານຸສກາຢາ

  • ວີໂອເອ
ທ່ານນາງ ສະວິຕ໌ລານາ ຊິກຄານຸສກາຢາ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງເບລາຣຸສ ໃນຂະບວນການເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ , iແມ່ນຢູ່ໃນລັດນິວຢອກ ໃນວັນສຸກ ທີ 23 ກັນຍາ 2022, ສຳລັບກອງປະຊຸມສະໝັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.

ເບລາຣຸສ ໄດ້ເລີ້ມການດຳເນີນຄະດີແບບ​ຫຼັບ​ຫຼັງ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານນາງ ສະວິຕ໌ລານາ ຊິກຄານຸສກາຢາ (Sviatlana Tsikhanouskaya) ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມລາຍ​ງານ ອົງການຂ່າວແບລຕາ ຂອງ​ທາງ​ການ​ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ.

ທ່ານນາງ ຊິກຄານຸສກາຢາ ໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກເບລາຣຸສ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020 ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ອາແລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັງໂກ ທີ່ໄດ້ເກີດການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ຍ້ອນຂໍ້ກ່າວຫາໃນການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານລູກາເຊັງໂກ ຊະນະອີກສະໄໝນຶ່ງ.

ໃນການຖະແຫລງ ຕໍ່ອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ ທ່ານນາງ ຊິກຄານຸສກາຢາ ໄດ້ເອີ້ນການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານນາງ ວ່າ “ເລື້ອງຕະລົກ” ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເອກະສານສຳເນົາຂອງສານເລີຍ.

ຂໍ້ຫາຕ່າງໆຕໍ່ທ່ານນາງ ລວມມີທໍ​ລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ຊາດ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອຢຶດອຳນາດ ແລະນຳພາອົງການຫົວຮຸນແຮງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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