ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໑໙ ກໍລະກົດ ໒໐໒໓
ໂລກ

ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ຈັບ​ອະ​ດີດ​ນັກ​ຂ່າວ​ ວິ​ທະ​ຍຸ​ຢູ​ໂຣບ​ເສ​ລີ/ວິ​ທະ​ຍຸ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມ​ຮູບ - ທ່ານ​ອິນ​ຮາ ຄາ​ນີ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ເຄີຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຕ່າງໆ ຮວມ​ທັງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ຢູ​ໂຣບ​ເສີ​ລີ/ວິ​ທະ​ຍຸ​ອິ​ດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ ຫຼື​ທີ່​ເອີ້ນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ວ່າ RFE/RL.

ຕຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ກວດ​ຄົ້ນ ອາ​ພາດ​ເມັນທ່ານອິນ​ຮາ ​ຄາ​ນີ (Inhar Karnie) ໃນ​ວັ​ນ​ຈັນ​ແລ້ວ ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ມິງ​ສ໌ ​ພ້ອມ​ທັງ​ຢຶດ​ເອົາ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ້ ໂທ​ລະ​ສັບ ແລະ​ກໍ​ຈັບ​ໂຕ​ນັກ​ຂ່າວ.

ທ່ານ​ຄາ​ນີ​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຕ​ໄວ້ ​ທີ່ສູນຄຸມ​ຂັງ​ກ່ອນດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ​ອາ​ແຄ​ຣັ​ສ​ຕີ​ນາ (Akrestina) ແລະ​ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຫຼື​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ ນາງ​ໂພ​ລີ​ນາ.

“ພໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ເມື່ອ 10 ມື້​ກ່ອນ ລາວ​ຢູ່​ທີ່​ອາ​ແຄ​ຣັ​ສ​ຕີ​ນາ. ເຮືອນ​ໄດ້​ຖືກ​ຄົ້ນ” ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວິ​ທະ​ຍຸຢູ​ໂຣບ​ເສ​ລີ​ແລະ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ.

ສູນ​ຄຸມ​ຂັງ​ອາ​ແຄ​ຣັ​ສ​ຕີ​ນາ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ ອີງ​ຕາມ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ວີ​ອາ​ສ​ນາ ຂອງ​ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ.

ສະ​ຖານ​ທູດ​ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ​ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນໂດຍ​ກົງ​ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄະ​ດີ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ ​ແລະ​ຂໍ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG