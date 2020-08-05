ເກີດເຫດລະເບີດແຕກ ຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດຂອງ ເລບານອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຮາສຊານ ດີອາບ ໄດ້ປະກາດວັນພຸດມື້ນີ້ໃຫ້ ເປັນວັນໄວ້ອາໄລມື້ນຶ່ງ ໃນເລບານອນ ຫຼັງຈາກເຫດລະເບີດຮຸນແຮງໄດ້ທຳລາຍ ທ່າເຮືອໃນນະຄອນຫຼວງເບຣຸດ. ອົງການກາແດງ ເລບານອນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 4,000 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຕົວເລກຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ອີກ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳການຄົ້ນຫາໃນຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກ ແລະ ປະຊາຊົນຊອກຫາຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຫາຍໄປ.
ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການລະເບີດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນເທື່ອ, ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເລບານອນ ໄດ້ຕັ້ງຈຸດເພັ່ງເລັງໃສ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເປັນສານ ແອມໂມນຽມ ໄນເທຣດ (Ammonium Nitrate) ຫຼາຍໂຕນ ທີ່ຖືກເກັບ ໄວ້ ຢູ່ໃນສາງທ່າເຮືອເປັນເວລາ 6 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ການລະເບີດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງ, ສົ່ງຄວັນຮູບເຫັດຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ແລະ ຄື້ນສັ່ນສະເທືອນໄດ້ທຳລາຍປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມຂອງຕຶກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໄກຈາກທ່າເຮືອ, ເຮັດໃຫ້ລົດປີ້ນ ແລະ ຕຶກຫຼາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ຜົນທີ່ຕາມມາ, ໂຮງໝໍແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍປະຊາຊົນທີ່ຊອກຫາການປິ່ນປົວ.
ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານຍ້ອນມີລາຍງານວ່າມີ ແກັສເປັນພິດຖືກປ່ອຍອອກມາໃນການ ລະເບີດ.
ບັນດາຜູ້ນຳໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນສອບສວນຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂດຍທີ່ທ່ານ ດີອາບ ສັນຍາວ່າ “ຈະນຳເອົາຜູ້ຮັບຜິດຊອບມາລົງໂທດ.”
ປະທານາທິບໍດີ ເລບານອນ ທ່ານ ມິແຊລ ອາອູນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຈັດກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານສຸກເສີນໃນວັນພຸດວານນີ້, ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະປະເຊີນກັບ “ການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ອາອູນ ໄດ້ກ່າວໃນ ທວິດເຕີ ວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ໄດ້ມີການຂົນສົ່ງສານ ແອມໂມນຽມ ໄນເທຣດ ຄາດວ່າ 2750 ໂຕນໃນສາງແຫ່ງນຶ່ງເປັນເວລາ 6 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ມີການໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ.”