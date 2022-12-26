ພົນລະເມືອງຂອງປັກກິ່ງ ແລະ ຊຽງໄຮ ພາກັນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ຂະນະທີ່ ຈີນ ຄ່ອຍໆກັບຄືນສູ່ການດຳລົງຊີວິດກັບພະຍາດໂຄວິດ

ພົນລະເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງແລະນະຄອນຊຽງໄຮ ໄດ້ພາກັນໃສ່ໜ້າ ກາກ ເມື່ອພວກເຂົາໄປສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນຢ່າງໜາແໜ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍ ທັງສອງເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນນັ້ນພວມຍັບເຂົ້າໃກ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການດຳລົງຊີ ວິດກັບພະຍາດໂຄວິດ-19, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດຫາໄວຣັສນີ້ໃນທົ່ວປະເທດ.
ພາຍຫຼັງຈາກສາມປີຂອງມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ພະຍາດທີ່ເຂັ້ມງວດນັ້ນ, ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ ກໍໄດ້ຍົກເລີກນະໂຍບາຍ ສູນໂຄວິດຂອງປະເທດ ໃນການປິດເມືອງ ຫຼື ລັອກດາວ ແລະການກວດຫາໄວຣັສຢ່າງບໍ່ລົດລະໃນເດືອນນີ້ ທ່າມກາງການປະເຊີນກັບການປະທ້ວງ ແລະການແຜ່ລະບາດທີ່ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະພົນລະເມືອງທັງຫຼາຍເປັນຫ່ວງວ່າ ສະຖິຕິຂອງຈີນ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີລາຍງານຂອງການເສຍຊີວິດໃໝ່ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ ເປັນເວລາຫົກວັນຜ່ານມາຈົນເຖິງວັນອາທິດວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງໂຕເລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງການເສຍຊີວິດເລີຍ ແລະອັນທີ່ວ່າ ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດທີ່ບອບບາງນັ້ນ ພວມຖືກຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍຄົນປ່ວຍ.
ຫຼັງຈາກການສະເທືອນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນທິດທາງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ສອງສາມອາທິດຊຶ່ງພວກຄົນໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ຊຽງໄຮ ໄດ້ພາກັນຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ ຫຼື ພະຍາຍາມຫລີກເວັ້ນມັນນັ້ນ, ມັນກໍມີສັນຍານຕ່າງໆທີ່ວ່າ ຊີວິດແມ່ນກຳລັງກັບຄືນເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ລົດໄຟໃຕ້ດິນຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະຊຽງໄຮ ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ໂດຍສານ ໃນຂະນະດຽວກັນເສັ້ນທາງການສັນຈອນທີ່ສຳຄັນບາງສາຍ ຢູ່ໃນທັງສອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຕິດຂັດເຕັມໄປດ້ວຍລົດຍົນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງຊ້າໆ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີປະຊາຊົນທັງຫຼາຍພາກັນເດີນທາງກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ.
“ຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດກັບໂຣກລະບາດນີ້” ນາງລິນ ສີຊິນ ອາຍຸ 25 ປີ ພົນລະເມືອງຊຽງໄຮ ໄດ້ກ່າວ ແລະນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ລັອກດາວ ບໍ່ແມ່ນ ການແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ.”
ປີນີ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດແປດກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກສູ່ສະພາບ ການທີ່ອາດຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ, ປະຊາຊາຊົນ 25 ລ້ານຄົນຢູ່ ໃນສູນກາງດ້ານການຄ້າຂອງຈີນ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອົດທົນມາໄດ້ສອງເດືອນໃນ ການຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວທີ່ຂົມຂື່ນພາຍໃຕ້ການລັອກດາວ ທີ່ແກ່ຍາວມາຮອດວັນທີ 1 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ.
ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງນະຄອນຊຽງໄຮ ກົງກັນຂ້າມກັບບັນຍາກາດໃນເດືອນເມສາ ແລະພຶດສະພາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອມັນຍາກທີ່ຈະເຫັນຄົນຜູ້ໃດ ຢູ່ທາງນອກ.