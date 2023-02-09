ປັກກິ່ງ ຕອບໂຕ້ຄືນ ລຸນຫຼັງທ່ານໄບເດັນ ວາງຂອບເຂດຄວາມສໍາພັນ ເປັນ 'ການແຂ່ງຂັນ'

ຈີນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຖືກ “ເຮັດໃຫ້ເສຍຊື່ສຽງ” ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາແລະປະເທດ ຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ, ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີສອງພັກ ເພື່ອເປັນແຮງຜັກດັນຕໍ່ຕ້ານປັກກິ່ງ.
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ລຸນຫຼັງທີ່ບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ໄດ້ລອຍຂ້າມເຂົ້າມາໃນ ນ່ານຟ້າຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງຄົງເປີດກວ້າງເພື່ອດໍາເນີນງານກັບປັກກິ່ງ “ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃຫ້ແກ່ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ແລະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
“ແຕ່ຢ່າໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດ,” ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວ. “ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໄປແລ້ວ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຖ້າຈີນ ຫາກທຳການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ, ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເພີ້ມຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆທາງດ້ານການຄ້າ ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີເທັກໂນໂລຈີສູງບາງອັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເທັກໂນໂລຈີຂັ້ນສູງ “ຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເວົ້າໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງລວມເປັນນຶ່ງດຽວ ເພື່ອເອົາຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນກັບ ຈີນ. ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ທ່ານນາງໝາວ ໜິງ ເຊິ່ງເປັນໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈອງຈີນ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຕາມປົກກະຕິວ່າ ປັກກິ່ງ ແມ່ນບໍ່ຫຼີກລ່ຽງສໍາລັບການແຂ່ງຂັນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຄັດຄ້ານຕໍ່ການກໍານົດກ່ຽວກັບ ຈີນ ຄວາມສຳພັນທັງໝົດໂດຍສະຫະລັດ ໃສ່ການແຂ່ງຂັນ. ມັນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະເທດທີ່ນໍາໃຊ້ການແຂ່ງຂັນເປັນຂໍ້ອ້າງ ສໍາລັບເຮັດໃຫ້ປະເທດອື່ນເສຍຊື່ສຽງ ແລະຈໍາກັດສິດທິທາງກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອການພັດທະນາ, ແມ່ນແຕ່ການຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍາ ແລະການສະໜອງຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງ ທ່ານນາງໝາວ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການປະທ້ວງຈາກນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງຈີນ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຍິງ ບາລລູນສອດແນມຕົກ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້.
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈໍາສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ອຸປະທູດຂອງພວກເຂົາ ທ່ານສູ ເຊຢວນ (Xu Xueyuan) ໄດ້ຍື່ນການປະທ້ວງຢ່າງແຮງ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທໍານຽບຂາວ ໃນສິ່ງທີ່ປັກກິ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ “ການໂຈມຕີຕໍ່ເຮືອບິນພົນລະເຮືອນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໂດຍການໃຊ້ກໍາລັງຂອງສະຫະລັດ.”