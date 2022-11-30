ໃນຫຼາຍພາບວິດີໂອທີໝຸນວຽນໃນສື່ສັງຄົມຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຜູ້ປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ໄດ້ກ່າວຄຳເຍາະເຢີ້ຍວ່າ “ກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດ” ແມ່ນຖືກຖິ້ມໂທດໃສ່ ສຳລັບການປະທ້ວງທົ່ວ ຈີນ ຕໍ່ນະໂຍບາຍໂຄວິດສູນກໍລະນີຂອງລັດຖະບານ.
ຜູ້ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງໄດ້ຖາມໃນການອ້າງເຖິງໄຟໄໝ້ຕຶກອາພາກເມັ້ນຫຼັງນຶ່ງທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນ ທ່າມກາງລາຍງານທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຖືກລັອກຢູ່ໃນຍ້ອນມາດຕະການຫ້າມ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນວ່າ “ຂໍກະລຸນາດ້ວຍ, ຂ້ອຍຂໍຖາມແດ່ວ່າ: ກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ຈູດໄຟໃນແຂວງ ຊິນຈຽງ ບໍ?”
ຜູ້ປະທ້ວງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ຖາມໂດຍອ້າງເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງ 27 ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ຖືກຂົນສົ່ງໄປສູນກັກບໍລິເວນວ່າ “ລົດບັສໃນເມືອງ ກຸຍໂຈ ຖືກປີ້ນ ໂດຍກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດບໍ?
ວິດີໂອດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຊາຍໜຸ່ມໃສ່ໜ້າກາກທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸຊື່ໄດ້ ທີ່ກຳລັງໃຊ້ໂທລະໂຄ່ງ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫຼາຍ ໃນການປະທ້ວງຕອນແລງ. ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຫາກໍ່ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ: ຢູ່ທີ່ນີ້, ເວລານີ້, ຢູ່ໃນຝູງຄົນນີ້, ມັນມີກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານ ຈີນ ຈາກຕ່າງປະເທດ.”
ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປະຕິເສດຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍປະຊາຊົນຢູ່ໃນຝູງຄົນນັ້ນ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ້ອງໃສ່ຄືນ ດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ສຽດສີ.
ຄົນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຕອບຄືນ, ໂດຍອ້າງເຖິງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອຸດົມການ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດລັດທິຄອມມູນິສ ໂຊຫວຽດ ວ່າ “ເຈົ້າເວົ້າເຖິງທ່ານ ມາກສ໌, ທ່ານ ເອັງໂກລສ໌,
ທ່ານ ເລນິນ ແລະ ທ່ານ ສຕາລິນ ເປັນກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດຫວາ?
ຜູ້ປະທ້ວງອີກຄົນນຶ່ງ, ທີ່ໃສ່ເສື້ອແຈັກເກັດກັນໜາວສີຂາວ, ໄດ້ຖາມຝູງຄົນວ່າ: ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກມາ ແລະ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ນີ້ຍ້ອນກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາເຮັດຫວາ?
ສຽງຕອບຢູ່ໃນຝູງຄົນນັ້ນໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ ບໍ່!
ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ເວົ້າຕໍ່ວ່າ: ພວກເຮົາຮອດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າຫາເວັບໄຊ້ທີ່ມີຢູ່ນອກປະເທດ ຈີນ ດ້ວຍຊ້ຳ! ແລ້ວເຈົ້າເວົ້າໄດ້ແນວໃດວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີຫຍັງກັບກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດ? ກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດ ຈະສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ສື່ສານກັບພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ?