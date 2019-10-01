ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ​ລະ​ບຽບການ ສະ​ບັບ​ໃໝ່ ເພື່ອປາບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​

​ທ່ານ​ນາງ ດັງ ທິ​ຫ້ວງ ແລະອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ ຫວ​ງຽນ​ເຕິນ​ສຸງ ທີ່​ມີ​ຂ່າວ​ລື​ວ່າ​ທຳ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ຫລາຍນັ້ນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໃໝ່ ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຢ່າ​ງ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ ເພື່ອໃຫ້ຮັບ​ເອົາ​ຂອງ​ຂວັນ​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ລົງກວ່າ​ເກົ່າ​ເຖິງ​ຂັ້ນພຽງ​ແຕ່​ໝາກ​ໄມ້​ກະ​ຕ່າ​ດຽວ.

ດຳ​ລັດເລກ​ທີ 59/2019/ND-CP ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຂວັນ​ທຸກ​ອັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ, ແມ່ນ​ແຕ່​ສິ່ງ​ຂອງ​ເລັກໆ​ນ້ອຍໆກໍ​ຕາມ ແລະບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ຕົນ​ກັບຜູ້​ທີ່​ເອົາ​ຂອງ​ຂັວນ​ໄດ້​ນັ້ນ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດບໍ່​ໃຫ້​ຮັບເອົາ "ຂອງ​ຂັວນ​ທີ່ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ," ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່ບໍ່ມີ​ຄຳ​ນິ​ຍາມ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ແຕ່​ຖືກ​ຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ສິນ​ບົນ​ນັ້ນ.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ກົດ​ໝາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ Baker & McKenzie Vietnam ເວົ້າ​ວ່າ ແຕ່​ກ່ອນ​ເຄີຍ​ມີຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ຢູ່​ໃນລະ​ດັບ 5 ແສນ​ດົງ ຫລື​ ຫລາຍກວ່າ 20 ໂດ​ລາ​ພຽງ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ດຽວ ທີ່​ພະ​ນັກ​ງານບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຂັວນ​ທີ່​ຕົນ​ມັກໄດ້​ຮັບ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ພິ​ເສດ ເຊັ່ນງານດອງ, ງານ​ສົ່ງ​ສະ​ການ, ແລະ​ງານ​ບຸນ​ທາງ​ການ​ຕ່າງໆ. ດຳ​ລັດ​ໃໝ່​ສະ​ບັບ​ນີ້​ ແມ່ນ​ໄດ້​ລົບ​ລ້າງ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ນັ້ນ​ໄປ.

"ພະ​ນັກງານ​ລັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ​ຂັວນ​ທຸກ​ອັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ, ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງວ່າມູນ​ຄ່າ​ຂອງ​ມັນ​ຈະ​ໜ້ອຍ​ຫລື​ຫລາຍເທົ່າ​ໃດກໍ​ຕາມ," ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ສະ​ຫລຸບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ.

ດຳ​ລັດ​ທີ່​ວ່ານີ້ ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງຄັ້ງ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ ເພື່ອກຳ​ຈັດ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ໃຫ້​ໝົດ​ໄປ, ທີ່ບໍ່​ຕ່າງ​ຫຍັງ​ກັບ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມຢູ່​ໃນ​ຈີນ, ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຈີນທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ ຈິ້ນ​ຜິງນັ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້​ສົ່ງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ທະ​ນາ​ຄານ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເມືອງ, ແລະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຄຸກແລ້ວ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ພັກ​ຄອມ​ມີວ​ນິ​ສ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາກົດ​ລະ​ບຽບອີກອັນ​ນຶ່ງຊຶ່ງ​ແມ່ນມະ​ຕິ 205 ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ຜ່ານ​ມານີ້ ເພື່ອ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນໃຫ້​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ຊັ້ນ. ນັກ​ວິ​ໄຈ​ເຫ​ດ​ການ, ທ່ານ ຄາ ເທີ​ເຢີ (Carl Thayer) ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ເມື່ອ​ພັກ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລານີ້ ຈະ​ມີ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສາມ​ຢ່າງ​ສຳ​ລັບກອງ​ປະ​ຊຸມຄົບ​ຄະ​ນະ​ຄັ້ງ​ທີສິບ​ເອັດ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ນັ້ນ​ກໍ​ຄືການ​ກະ​ກຽມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຫລວງ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ຕ້ານການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ.

ອົງ​ການ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ​ສາ​ກົນ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສໄດ້​ຈັດຫວຽດ​ນາມຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ 117 ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 180 ປະ​ເທດ ຢູ່​ໃນ​ດັດ​ສະ​ນີ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ດ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອ​ງ​ຕົນ.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG