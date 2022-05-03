ປັກກິ່ງກະກຽມໂຮງໝໍໃໝ່ ເພື່ອຮັບມື ກັບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ- 19 ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈຳນວນຜູ້ ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ຍັງຕ່ຳຢູ່ກໍຕາມ

ປັກກິ່ງພວມກະກຽມໂຮງໝໍໃໝ່ເພື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ຕ່ຳຢູ່ກໍຕາມ.
ສື່ມວນຊົນຂອງລັດລາຍງານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ໂຮງໝໍຂະໜາດ 1,000 ຕຽງ ທີ່ເມືອງສຽວຕັງຊານ (Xiaotangshan) ໃນເຂດຊານເມືອງທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະ ຍາດຊາຣ໌ສ (SARS) ໃນປີ 2003 ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຄືນໃໝ່ ເພື່ອກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ບົດລາຍງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການອອນໄລນ໌ກ່າວວ່າ ຕຽງນອນຫຼາຍພັນຕຽງໄດ້ກະກຽມໄວ້ຢູ່ໃນສູນກັກກັນສູນກາງ ຢູ່ໃກ້ກັບສະຫນາມບິນ, ແຕ່ສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນການກະກຽມເຫຼົ່ານັ້ນໃນສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນຄວາມ ພະຍາຍາມໃນການຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຂອງສາທາລະນະຊົນ.
ກໍລະນີໃຫມ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງຍັງຄົງທີ່, ມີອີກ 62 ຄົນທີ່ໄດ້ບັນທຶກວ່າຕິດເຊື້ອໃໝ່ໃນວັນຈັນວານນີ້, 11 ໃນນັ້ນບໍ່ມີອາການ, ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງເລັກນ້ອຍຈາກປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ມື້ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ. ປັກກິ່ງໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີປະມານ 450 ກໍລະນີ ຢູ່ໃນການລະບາດທີ່ສືບຕໍ່ມີມາໄດ້ສອງອາທິດນີ້.
ຈີນໄດ້ຕິດຢູ່ກັບວິທີການ "COVID ເປັນສູນ" ທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງຕົນທີ່ຈໍາກັດການ ເດີນທາງ, ມີການກວດຫາເຊື້ອຂອງປວງຊົນທົ່ວຕົວເມືອງຕ່າງໆ ແລະຕັ້ງສະ ຖານທີ່ພັກຊົ່ວຄາວຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອພະຍາຍາມແຍກປ່ຽວຜູ້ຕິດ ເຊື້ອທຸກຄົນ. ການປິດບໍ່ໃຫ້ຄົນອອກເຂົ້າໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ ແລະເຂດຄຸ້ມຕ່າງໆ ແຕ່ກໍກັບກາຍເປັນ ການປິດທົ່ວເມືອງຖ້າເຊື້ອໄວຣັສແຜ່ລາມອອກໄປໃນວົງກວ້າງ.