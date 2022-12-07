ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການກະກຽມເປັນເວລາເກືອບ 2 ປີ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເທື່ອທຳອິດລະຫວ່າງຈີນ ແລະບັນດາປະເທດອາຣັບ ກໍມີກຳນົດຈະໄຂຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ຊຶ່ງເປັນການປະຊຸມທີ່ປັກກິ່ງກ່າວວ່າ “ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ” ຕໍ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຈີນກັບປະເທດອາຣັບ.
ໂກລໂບໄທມ໌ (Global Times) ຊຶ່ງເປັນໜັງສືພິມລາຍວັນໃນເຄື່ອຂາຍຂອງພັກຄອມມູນິສຈີນ ກ່າວຢູ່ໃນບົດຄວາມເຫັນຂອງສະບັບທີ່ອອກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ ແມ່ນເປັນໄປຕາມທ່າອຽງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເວລາແລະຈະກາຍເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງຍຸກສະໄໝທີ່ສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດຂອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຈີນກັບອາຣັບ…ການຮ່ວມມືແບບມິດຕະພາບລະຫວ່າງຈີນກັບອາຣັບ ມີກຳນົດພວມຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ບາດລ້ຽວໃໝ່.”
ຄະນະຜູ້ແທນຈີນ ຄາດວ່າຈະລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍສິບສະບັບ ແລະບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບປະເທດອາຣັບຫຼາຍໆປະເທດ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນພະລັງງານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການລົງທຶນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ອົງການຂ່າວຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກະສັດຊາລມານ ບິນ ອັບດູລ-ອາຊິດ ອາລ ໂຊ ແຫ່ງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ທຳການເຊື້ອເຊີນຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃຫ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຣາຊະອານາຈັກດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 7 ຫາ 9 ທັນວາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສາມກອງປະຊຸມ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາປະເທດອາຣັບກັບຈີນ ແລະກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາການຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍກັບຈີນ.
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານສີຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເຫຼົ່ານີ້.
ທ່ານແກຣນທ໌ ຣຳລີ (Grant Rumley) ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ແຟລໂລຊີບ ໂກລເບີເກີ ຈາກສະຖາບັນ Diane ໃນວໍຊິງຕັນ ແລະໂຄງການມູນນິທິ Guilford Glazer ທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ ທັງໃນລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານໄບເດັນ ໃນຖານະທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະສັບວ່າ ພວກຜູ້ນຳອາຣັບຈຳນວນນຶ່ງ ຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ ແລະຄາດວ່າ ຈະມີການປະກາດຫຼາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບເລື້ອງມິດຕະພາບ.
ຄວາມສຳພັນຂອງບັນດາປະເທດອາຣັບກັບຈີນ ໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ້ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດປາກົດວ່າພວມປະສົບກັບສະພາບຖອຍຫຼັງກັບບັນດາປະເທດທີ່ເຄີຍເປັນພາຄີມາແຕ່ກ່ອນໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ເຊັ່ນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.