ພວກຄົນປ່ວຍ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ພາກັນນອນລຽນລາຍຢູ່ເທິງເປ ຕາມຮ່ອມທາງຍ່າງຂອງໂຮງໝໍ ໂດຍໃສ່ສາຍອັອກຊີເຈັນ ໃນຂະນະດຽວກັນບາງສ່ວນກໍນັ່ງຢູ່ໃນລໍ້ຍູ້ ໃນຊ່ວງທີ່ກໍລະນີຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ພວມເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງຂອງຈີນ.
ໂຮງໝໍ ຈຸ້ຍຢາງຫລຸຍ (Chuiyangliu) ໃນເມືອງທາງພາກຕາເວັນອອກ ໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພວກຄົນປ່ວຍທີ່ຫາກໍມາຮອດໃໝ່ໆ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້. ພາຍໃນຕອນກາງເວັນ ຕຽງນອນກໍເຕັມໝົດ ແມ່ນກະທັງລົດສຸກເສີນຂອງໂຮງໝໍຍັງສືບຕໍ່ນຳເອົາພວກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ເຂົ້າມາຕິດໆ.
ພວກພະຍາບານແລະທ່ານໝໍທີ່ມີພາບະອັນໜັກໜ່ວງ ຟ້າວເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລ້ວປະເມີນອາການໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍລະນີພວກຄົນປ່ວຍ ທີ່ສຸກເສີນທີ່ສຸດ.
ການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຂອງຄົນປ່ວຍໜັກທີ່ຕ້ອງການຮັກສາຢູ່ໃນໂຮງໝໍເກີດຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງທີ່ຈີນ ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນດ້ານການສະກັດກັ້ນໂຣກລະ ບາດຂອງຕົນ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປິດເມືອງຫຼື lockdown ມາໄດ້ເກືອບສາມປີແລ້ວ ການຫ້າມເດີນທາງ ແລະການປິດໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະຈຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1980.
ມັນຍັງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ໃນວັນພຸດວານນີ້ “ໄດ້ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງຂັນ” ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງຕົນ ວາງມາດຕະການກວດຫາໂຄວິດ-19 ສຳລັບພວກຜູ້ໂດຍສານຈາກຈີນ ກ່ອນຈະອອກເດີນທາງ. ຕະຫຼອດໄລຍະ ນຶ່ງອາທິດຜ່ານມານີ້ ບັນດາປະເທດ EU ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາກັບຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆຫຼາຍປະການ ຕໍ່ພວກນັກເດີນທາງຈາກຈີນ ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊານຳຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ.
ອີຕາລີ ເປັນແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ໂຣກລະບາດ ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍຢ່າງໜັກ ໃນທະວີບຢູໂຣບເມື່ອຕົ້ນປີ 2020 ແລະເປັນສະມາຊິກຂອງ EU ປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ກວດຫາໄວຣັສໂຄໂຣນາສຳລັບພວກຜູ້ໂດຍສານສາຍການ ບິນ ທີ່ມາຈາກຈີນ ແຕ່ ຝຣັ່ງ ແລະສະເປນ ກໍໄດ້ອອກມາດຕະການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອກ ຕິດຕາມມາ. ອັນນັ້ນ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ການວາງມາດຕະການໂດຍສະຫະລັດ ໃນການບັງຄັບໃຫ້ພວກຜູ້ໂດຍສານໝົດທຸກຄົນ ທີ່ມາຈາກຈີນ ໄດ້ຮັບຜົນການກວດທີ່ເປັນລົບ ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະອອກເດີນທາງ.
ຈີນ ໄດ້ເຕືອນເຖິງ “ການຕອບໂຕ້ດ້ວຍມາດຕະການຕ່າງໆ” ຖ້ານະໂຍບາຍທັງຫຼາຍເຊັ່ນນັ້ນ ໄດ້ຖືກວາງອອກທົ່ວກຸ່ມປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.