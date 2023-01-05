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ວັນພະຫັດ, 05 ມັງກອນ 2023
ເອເຊຍ

ຕຽງນອນໃນໂຮງໝໍນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເຕັມໝົດ ຂະນະທີ່ ພະຍາດໂຄວິດ ​ເຮັດ​ໃຫ້ພວກຄົນປ່ວຍ ເຂົ້າໂຮງໝໍຫຼາຍຂຶ້ນ

ຊາຍຄົນນຶ່ງຍູ້ລໍ້ຂອງແມ່ເຖົ້າກາຍພວກຄົນປ່ວຍ ທີ່ໄດ້ໃສ່ສາຍນ້ຳທະເລ ໃນພະແນກສຸກເສີນ ຂອງໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງ, ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2023.

ພວກຄົນປ່ວຍ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ພາກັນນອນລຽນລາຍຢູ່ເທິງເປ ຕາມຮ່ອມທາງຍ່າງຂອງໂຮງໝໍ ໂດຍໃສ່ສາຍອັອກຊີເຈັນ ໃນຂະນະດຽວກັນບາງສ່ວນກໍນັ່ງຢູ່ໃນລໍ້ຍູ້ ໃນຊ່ວງທີ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ພວມເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງຂອງຈີນ.

ໂຮງໝໍ ຈຸ້ຍຢາງຫລຸຍ (Chuiyangliu) ໃນເມືອງທາງພາກຕາເວັນອອກ ໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍພວກຄົນປ່ວຍທີ່ຫາກໍມາຮອດໃໝ່ໆ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້. ພາຍໃນຕອນກາງເວັນ ຕຽງນອນກໍເຕັມໝົດ ແມ່ນກະທັງລົດສຸກເສີນຂອງໂຮງໝໍຍັງສືບຕໍ່ນຳເອົາພວກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ເຂົ້າມາຕິດໆ.

ພວກພະຍາບານແລະທ່ານໝໍທີ່ມີພາບະອັນໜັກໜ່ວງ ຟ້າວເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລ້ວປະເມີນອາການໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍລະນີພວກຄົນປ່ວຍ ທີ່ສຸກເສີນທີ່ສຸດ.

ຜູ້ຄົນພາກັນໃສ່ໜ້າກາກ ນັ່ງພັກຜ່ອນ ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເບິ່ງແຍງຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຂອງເຂົາເຈົາ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເປຕາມຮ່ອມທາງຍ່າງໃນພະແນກສຸກເສີນ ເພື່ອສະໜອງການໃຫ້ນ້ຳທະເລ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2023.
ຜູ້ຄົນພາກັນໃສ່ໜ້າກາກ ນັ່ງພັກຜ່ອນ ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເບິ່ງແຍງຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຂອງເຂົາເຈົາ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເປຕາມຮ່ອມທາງຍ່າງໃນພະແນກສຸກເສີນ ເພື່ອສະໜອງການໃຫ້ນ້ຳທະເລ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2023.

ການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຂອງຄົນປ່ວຍໜັກທີ່ຕ້ອງການຮັກສາຢູ່ໃນໂຮງໝໍເກີດຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງທີ່ຈີນ ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນດ້ານການສະກັດກັ້ນໂຣກລະ ບາດຂອງຕົນ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປິດເມືອງຫຼື lockdown ມາໄດ້ເກືອບສາມປີແລ້ວ ການຫ້າມເດີນທາງ ແລະການປິດໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະຈຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 1980.

ມັນຍັງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ໃນວັນພຸດວານນີ້ “ໄດ້ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງຂັນ” ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງຕົນ ວາງມາດຕະການກວດຫາໂຄວິດ-19 ສຳ​ລັບພວກຜູ້ໂດຍສານຈາກຈີນ ກ່ອນຈະອອກເດີນທາງ. ຕະຫຼອດໄລຍະ ນຶ່ງອາທິດຜ່ານມານີ້ ບັນດາປະເທດ EU ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາກັບຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆຫຼາຍປະການ ຕໍ່ພວກນັກເດີນທາງຈາກຈີນ ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊານຳຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບ.

ອີຕາລີ ເປັນແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ໂຣກລະບາດ ໄດ້ປະສົບກັບການສູນເສຍຢ່າງໜັກ ໃນທະວີບຢູໂຣບເມື່ອຕົ້ນປີ 2020 ແລະເປັນສະມາຊິກຂອງ EU ປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ກວດຫາໄວຣັສໂຄໂຣນາສຳລັບພວກຜູ້ໂດຍສານສາຍການ ບິນ ທີ່ມາຈາກຈີນ ແຕ່ ຝຣັ່ງ ແລະສະເປນ ກໍໄດ້ອອກມາດຕະການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອກ ຕິດຕາມມາ. ອັນນັ້ນ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ການວາງມາດຕະການໂດຍສະຫະລັດ ໃນການບັງຄັບໃຫ້ພວກຜູ້ໂດຍສານໝົດທຸກຄົນ ທີ່ມາຈາກຈີນ ໄດ້ຮັບຜົນການກວດທີ່ເປັນລົບ ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າທີ່ຈະອອກເດີນທາງ.

ຈີນ ໄດ້ເຕືອນເຖິງ “ການຕອບໂຕ້ດ້ວຍມາດຕະການຕ່າງໆ” ຖ້ານະໂຍບາຍທັງຫຼາຍເຊັ່ນນັ້ນ ໄດ້ຖືກວາງອອກທົ່ວກຸ່ມປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.

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