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ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ສູ້​ລົບ​ກັນ ​ປະ​ກາດ​ ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ ພາຍ​ຫລັງຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ ບໍ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ

  • ວີໂອເອ
ພາຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລົດ​ເມ​ຖືກ​ໄປ​ໄໝ້ ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມຂອງ​ຊູ​ດານ, ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ, 2023

ກອງກຳລັງທະ​ຫານ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ລົບກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ໃນນະຄອນ ຫຼວງຂອງຊູດານ ໄດ້ປະກາດການຢຸດຍິງ ເປັນ​ເວ​ລາ 24 ຊົ່ວໂມງຄັ້ງ​ໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມຢຸດຍິງທີ່ຄ້າຍຄື ກັນນີ້ບໍ່ສຳເລັດ.

ກອງ​ກຳລັງ​ປະກອບ​ອາວຸດ​ຊູ​ດານ ​ແລະ ກອງ​ກຳລັງທະ​ຫານກອງ​ໜູນເຄື່ອນ​ຕົວຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ຫຼື RSF ​ໄດ້​ປະກາດເປັນ​ການ​ຕ່າງ​ຫາກ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢຸດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຊົ່ວຄາວ​ໃນ​ເວລາ 6 ​ໂມງ​ແລງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ເປັນໄລ​ຍະ​ໄປ ຫຼັງ​ຈາກສັນ​ຍາ​ຢຸດ​ຍິງ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້.

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ​ນາງ​ແຄ​ຣິນ ຊັອ​ງ​ປີ​ແອ (Karine Jean-Pierre) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍເຄົາລົບຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ, “ເຊົາໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະກັບຄືນສູ່ການເຈລະຈາ”. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່ານາຍ​ພົນ​ສູງ​ສຸດ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫັນເອົາ​ເມືອງ​ຫລວງ​ເປັນ​ເຂດ​ສົງຄາມ​ໃນ​ເວລາ 5 ມື້​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ "ຕ້ອງ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ຮັບປະກັນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ ​ແລະ​ພວກ​ບໍ່ແມ່ນ​ນັກ​ລົບ."

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ ອາ​ນິ​ຕາ ພ​າ​ວລ:

US, World Urge Sudan Combatants to Stop Fighting
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