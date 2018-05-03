ກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນອີທີເອຂອງຊາວບາສຄ໌ ຫຼື ETA ແມ່ນໄດ້ສະຫຼາຍຕົວແລ້ວ
ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາໄດ້ 60 ປີແລ້ວນັ້ນ ແລະຢຸດເຊົາການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມ
ເປັນເອກກະລາດ ຂອງລັດບາສຄ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງສະເປນ ແລະພາກໃຕ້
ຂອງຝຣັ່ງ.
ໜັງສືພິມ ແອລ ດີອາຣີໂອ ຂອງສະເປນໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໃສ່ໜ້າ
ເວັບໄຊຕ໌ຂອງຕົນ ຈາກພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນອີທີເອ.
ຈົດໝາຍກ່າວວ່າ “ກຸ່ມ ETA ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະກາດກ່ຽວກັບການຍຸຕິລົງຂອງ
ວົງຈອນ ປະຫວັດສາດ ແລະແຜນການຕ່າງໆ ໂດຍຈະຢຸດເຊົາ ການເດີນທາງຂອງ
ຕົນ ກຸ່ມ ETA ໄດ້ຍຸບທຸກໂຄງສ້າງຂອງຕົນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະໄດ້ປະກາດຕົນວ່າ
ຈະຍຸຕິການລິເລີ່ມທາງການເມືອງຂອງຕົນນຳ.”
ແຕ່ຈົດໝາຍໄດ້ກ່າວ ໃນອັນທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງປະເທດ
ບາສຄ໌ ກັບສະເປນ ແລະ ຝຣັ່ງ ຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະມົນຕີຂອງກະຊວງພາຍໃນຂອງສະເປນ ທ່ານ ຮວນ ອິກນາຊີໂອ ຊອຍໂດ
(Juan Ignacio Zoido) ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ຕາມລ່າຫາພວກທີ່ຕົນ
ເອີ້ນວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຊາວບາສຄ໌.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສິ່ງໃດເລີຍ ໃນການປະກາດ ທີ່ພວກເຂົາ
ເອີ້ນວ່າການຍຸບດັ່ງກ່າວນີ້.”
ກຸ່ມ ETA ທີ່ຊື່ເຕັມນັ້ນແມ່ນ “ເຂດປົກຄອງແລະອິດສະຫຼະພາບຂອງຊາວບາສຄ໌
ຫລື Basque Homeland and Freedom” ໃນພາສາບາສຄ໌ ແມ່ນມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ການຕາຍຂອງປະມານ 850 ຄົນ ໃນການປຸກລະດົມໂດຍການກໍ່ຄວາມ
ຮຸນແຮງ ມາເກືອບ 60 ປີ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງ
ຊາວບາສຄ໌.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຊາວບາສຄ໌ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການໂຕ້ຕອບຕໍ່ຜູ້ນຳລະບອບ
ຜະເດັດການຂອງສະເປນ ທ່ານຟຣານຊິສໂກ ຟຣັງໂກ ຊຶ່ງໄດ້ເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ
ພາສາບາສຄ໌ ໃນທີ່ສາທາລະນະ.
ແຕ່ຊາວບາສຄ໌ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຖືກຈຳແນກ ແລະກົດຂີ່ ມາເປັນເວລາ
ຫຼາຍທົດສະວັດ ກ່ອນທີ່ທ່ານຟຣານຊິສໂກ ຟຣັງໂກ ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນປີ 1939
ນັ້ນອີກ.
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