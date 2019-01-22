ປະທານາທິບໍດີຊູດານ ທ່ານໂອມາຣ໌ ອາລ-ບາເຊຍຣ໌ ມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ
ຍັງກາຕາຣ໌ ໃນສັບປະດານີ້ ຊຶ່ງແມ່ນການເດີນທາງຄັ້ງທຳອິດອອກນອກ ປະເທດຂອງ
ທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານບາເຊຍຣ໌ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບກະສັດຂອງກາຕາຣ໌ ອີມຽກ ຊິກ ຕາມິນ ບິນ
ຮາມັດ ອາລ ທານີ (Emir Sheikh Tamin bin Hams Al Thani) ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ
ເພື່ອຫາລືເລື້ອງການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ອົງການຂ່າວລັດຖະ
ບານ ກາຕາຣ໌ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ QNA ໃນວັນຈັນວານນີ້.ທ່ານ ບາເຊຍຣ໌ ໄດ້ພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ໂດຍຢືນຢັດວ່າ “ພວກສາຍລັບ”
ຕ່າງປະເທດແລະ “ພວກແຊກຊຶມ” ແມ່ນເປັນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍ່ລົງຮອຍກັນ
ທີ່ວ່ານີ້ພ້ອມທັງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມມານັ້ນ.
“ມີບາງພວກທີ່ຢູ່ໃນໝູ່ພວກປະທ້ວງນີ້ ໄດ້ສັງຫານພວກປະທ້ວງ,” ຊຶ່ງທ່ານ ບາເຊຍຣ໌
ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້.
ມີການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 19 ທັນວາ ປີກາຍນີ້
ເປັນຕົ້ນມາ, ເວລາລັດຖະບານໄດ້ຂຶ້ນລາຄາເຂົ້າຈີ່. ພວກປະທ້ວງແມ່ນມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ
ແລະມີຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການປົກຄອງທີ່ຍືດຍາວມາເປັນເວລາ 3 ທົດສະວັດ
ຂອງທ່ານນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມີ 24 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທ້ວງ ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວ່າ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ລາຍງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຈຳນວນຂອງພວກທີ່
ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍນັ້ນ ອາດຈະຫຼາຍເປັນສອງເທົ່າ ກໍເປັນໄດ້. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ບາດເຈັບ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະມີລາຍງານວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຍິງລະເບີດ
ນ້ຳຕາແລະລູກປືນເຂົ້າໃສ່ໂຮງພະຍາບານ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຕິດຕາມພວກ
ປະທ້ວງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ມີຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນ ຖືກຈັບກຸມ ຊຶ່ງຮວມທັງ ພວກນັກຂ່າວ, ພວກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ,
ພວກປະທ້ວງ ແລະບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນອື່ນໆນຳ.
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